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Экономика

Россия выбыла из числа крупнейших держателей казначейских бумаг США‍

(обновлено: 01:28 18.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фотоМинистерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг США, сбросив как минимум треть имевшихся у нее гособлигаций, следует из данных американского минфина за май.

В апреле Россия была на 22-й строке рейтинга с облигациями на 48,7 миллиарда долларов. Притом что еще в марте американских казначейских бумаг у России было вдвое больше, а в рейтинге она занимала 16-ю строку. Сейчас Россия не входит в перечень 33 крупнейших держателей, последнюю строку в котором занимает Чили с 30 миллиардами долларов.

Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Минэкономразвития не видит рисков для финансовой стабильности России

В середине июня минфин США сообщил, что в апреле Россия вдвое сократила свои вложения в американские казначейские бумаги — на 47,5 миллиарда долларов — и опустилась в рейтинге стран-держателей этих бумаг с 16-й строки на 22-ю.

Диверсификация резервов

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя отказ России от американских ценных бумаг, ранее пояснила, что Центробанк проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски.

Американский миллиардер Джордж Сорос. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
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"У нас за последние годы выросла доля золота, практически в объемах за более чем десять лет в десять раз. Мы диверсифицируем всю структуру валют. <…> Мы проводим политику, чтобы они (ЗВР. — Прим. ред.) надежно хранились и были диверсифицированы. Мы оцениваем все риски: финансовые, экономические и геополитические", — сказала Набиуллина.

"Логичный шаг"

Российский сенатор Алексей Пушков назвал в июне логичным шагом по снижению финансовой зависимости от США решение России избавиться от половины американских государственных долговых бумаг.

"Россия снижает финансовую зависимость от США: в апреле сократила вклады в госбумаги США на 47,5 миллиардов — почти на 50 процентов. Логичное решение", — написал российский сенатор в Twitter.

"Новые приоритеты"

Банк России мог сократить вложения в казначейские бумаги США из-за того, что в условиях торговых войн дальнейшая динамика доллара вызывает некоторое беспокойство, заявила в июне РИА Новости главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Она отметила, что большой объем средств в казначейских облигациях США был связан с тем, что Банк России проводил интервенции на валютном рынке, а российский внутренний рынок был долларизирован, а в условиях перехода к плавающему курсу подобный отказ ожидаем.

Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
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Орлова считает, что такие действия регулятора отражают новые приоритеты в структуре управления международными резервами, в частности, возможность перевложения в европейские ценные бумаги.

Санкции против госдолга России

Ранее в американском конгрессе предложили ввести санкции против российских финансовых институтов. Законопроект предлагает в полугодичный срок запретить гражданам и постоянным жителям США любые транзакции с российским суверенным долгом и ввести санкции против семи российских банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Внешэкономбанка.

Позднее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России, которые могли коснуться госдолга. Американский Минфин отметил, что такой шаг может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях.

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