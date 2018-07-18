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Экономика

Топливо роста: Россия готовится залезть в долги

(обновлено: 08:12 18.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры России и СШАДенежные купюры России и США
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Объем глобального долга постоянно увеличивается и уже достиг 247 триллионов долларов — это 318% мирового ВВП. Долговая нагрузка России, наоборот, уменьшилась: с января — на 32,6 миллиарда долларов. Финансировать экономику должны инвестиции, а не долги, считают в ЦБ. В то же время Минфин готов нарастить заимствования — исключительно в инвестиционных целях. В чем плюсы небольшого внешнего долга, насколько безопасны займы на развитие экономики и готовы ли иностранцы кредитовать Россию — в материале РИА Новости.

Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здоровый ажиотаж: почему инвесторы скупили российский госдолг

Почему снизился

Суммарный внешний долг России сейчас — 485 миллиардов долларов, из которых лишь порядка 15% приходится на государство. Это один из самых низких показателей в мире. Для сравнения: долг Великобритании — 7,5 триллиона долларов, Франции — пять триллионов, Германии — 4,8 триллиона. По всей еврозоне — 14 триллионов, а в США — больше 21 триллиона.

На небольшую долговую нагрузку России указывают и международные кредиторы, в частности МВФ. В ЦБ и Минфине занимать не отказываются: умеренное наращивание госдолга остается главным источником крупных инвестиций в экономику. А ведь перед правительством поставлена весьма амбициозная задача — к 2024 году выйти на темпы экономического роста выше среднемировых.

© Fotolia / Romolo TavaniРост экономики
© Fotolia / Romolo Tavani
Рост экономики

Минимальные риски

Преимущества незначительной долговой нагрузки очевидны: чем меньше долг, тем меньше связанных с ним рисков.

"Мы все помним уроки 1998 года, когда большой госдолг в сочетании с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой привели к дефолту", — отмечает Сергей Хестанов, советник гендиректора по макроэкономике компании "Открытие Брокер".

С другой стороны, без внешних заимствований ни одна экономика не может нормально развиваться, а темпы роста, которые сейчас демонстрирует Россия, создают подходящие условия для увеличения долговой нагрузки.

Отношение госдолга к ВВП — шесть-десять процентов. Это большой запас прочности. Весь внешний долг сопоставим с размерами российских резервов (450 миллиардов долларов). То есть российская финансовая система может в любой момент просто его выкупить.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Минфин прогнозирует рост профицита бюджета в 2019 году до 1,8% ВВП

Занимать, чтобы инвестировать

Глава МВФ Кристин Лагард, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, обратила внимание на то, что госдолг России выглядит "существенно низким", и рекомендовала занимать побольше. Интерес МВФ, в общем-то, понятен, ведь это кредитная организация. У Банка России позиция иная: основным источником финансирования роста экономических показателей страны должны быть инвестиции, а не долговой капитал.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкДиректор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018

Тем не менее госдолг России будет планомерно увеличиваться: на два триллиона рублей ежегодно. Такие параметры Минфин заложил в проект бюджета на трехлетний период. В 2019-м госдолг достигнет 15,9 триллиона рублей, в 2020-м — 17,8 триллиона, в 2021 году — 19,8 триллиона.

Заемные средства пойдут не на потребление и закрытие финансовых дыр — долги трансформируются в инвестиционные ресурсы для строительства заводов, фабрик, создания рабочих мест и генерирования прибыли.

Россия может себе позволить увеличить государственный долг за шесть лет на пять-семь процентов ВВП ради инвестиций в образование, здравоохранение и на другие структурные реформы, пояснял глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Хорошие долги — это когда мы занимаем, чтобы стимулировать инвестиционный процесс и развивать экономику", — отмечает Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
Аварийный сброс: почему Россия вывела деньги из госдолга США

Спрос на долг

Таким образом, желание занимать в разумных пределах есть, и вполне оправданное. Но готовы ли иностранные инвесторы вкладываться в российский госдолг? Развивающиеся рынки переживают не лучшие времена. Поток спекулятивного капитала, принесший за последние четыре года более 260 миллиардов долларов, развернулся вспять. Сказываются укрепление доллара и рост доходности американского госдолга — инвесторы перекладывают средства в более доходные бумаги, причем менее рискованные.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМинистерство финансов России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Министерство финансов России

Пока минфиновскую программу заимствований через облигации федерального займа особо успешной не назовешь — во втором квартале не удалось привлечь и половины из запланированного. В июне регулятор все же сумел разместить весь объем ОФЗ: спрос превысил предложение в несколько раз. Интерес инвесторов подогрели скидками — бумаги продавались с существенным дисконтом.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия выплатила последний внешний долг СССР
Эксперты, впрочем, указывают, что, хотя по формальным показателям Россия относится к развивающимся рынкам (меньше двух процентов мирового ВВП и около двух процентов в мировой торговле), у страны есть ряд специфических преимуществ: это и промышленная база, и трудовые ресурсы, а также сырьевые и политические возможности.

Аккуратный плательщик

Принимая решение о кредитовании, инвесторы в первую очередь учитывают экономический потенциал. А перспективы у России определенно есть. По оценкам Центробанка, ВВП в этом году покажет рост ближе к верхней границе прогноза в полтора-два процента.

Есть и другой важный аспект, на который указывают эксперты: у России репутация очень аккуратного плательщика, хотя экономическая ситуация одно время была близка к кризисной.

"Не было еще случая, чтобы Россия просрочила задолженность. Мы всегда исправно выплачиваем долги, — напоминает Беляев. — Главное, не забывать о том, что заемные средства должны направляться на полезные и прибыльные проекты, которые позволят без труда выполнить долговые обязательства перед зарубежными партнерами".

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