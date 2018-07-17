Россия избавилась еще от трети казначейских бумаг США

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Российская Федерация выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг США, сбросив как минимум треть имевшихся у нее гособлигаций, следует из данных американского минфина за май.

В апреле Россия была на 22-й строке рейтинга с облигациями на 48,7 миллиарда долларов. Притом что еще в марте американских казначейских бумаг у России было вдвое больше, а в рейтинге она занимала 16-ю строку. Сейчас Россия не входит в перечень 33 крупнейших держателей, последнюю строку в котором занимает Чили с 30 миллиардами долларов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее, отвечая на вопрос депутатов Госдумы о продаже регулятором в апреле почти половины госдолга США, пояснила, что ЦБ проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.