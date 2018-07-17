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Экономика

Новак пообещал рост поставок российского газа в Европу через десять лет

(обновлено: 21:11 17.07.2018)
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© Фото : RUPTLYАлександр Новак во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в БерлинеАлександр Новак во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине
© Фото : RUPTLY

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Через десять лет поставки российского газа в Европу увеличатся на 10–15 процентов, рассказал министр энергетики Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров по газу в Берлине.

Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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История трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по газу

Глава ведомства подчеркнул, что по итогам 2017 года и прошедшего периода текущего года отмечается рост потребления голубого топлива в Евросоюзе на шесть процентов. Кроме того, увеличились объемы поставок и транзита газа из России, в том числе и через украинскую территорию.

"На сегодня мы уже понимаем, что на период ближайших пяти-десяти лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017–2018 годах, речь может идти о дополнительных 10–15 процентах роста", — отметил Новак.

По его словам, именно эти дополнительные объемы обсуждались как один из возможных способов обеспечить прокачку и загрузку украинской газотранспортной системы. При этом министр не озвучил конкретные цифры, так как это требует дополнительного экспертного обсуждения.

Глава Минэнерго рассказал, что речь может идти о дополнительных 17-25 миллиардах кубометров голубого топлива, но отметил, что это только предварительные цифры. 

"Реальные, настоящие будут экспертами обсуждены", — пояснил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Контракт на транзит через Украину

Министр также сообщил, что Россия готова продлить действующий контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на транзит голубого топлива или рассмотреть предложения о новом контракте.

Производство труб для строительства газопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2
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"Важный вопрос, который с этим увязан, это наша позиция, Российской Федерации: мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений", — отметил Новак.

В понедельник президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности России сохранить транспортировку газа через Украину и продлить контракт, который истечет в 2019 году. Условием для является урегулирование спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде, отметил глава государства.

Спор "Газпрома" и "Нафтогаза"

Украинская и российская компании вели в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит газа. По первому иску — о контрактах на поставки — суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" более двух миллиардов долларов. Решение по иску о контрактах на транспортировку было вынесено в пользу "Нафтогаза". Суд присудил ему 4,673 миллиарда долларов.

Александр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине
© Фото : RUPTLY
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Арбитры произвели зачет встречных требований, и "Газпром" оказался должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда. Российский концерн обжаловал это решение и заявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом".

В конце мая в Киеве объявили, что начата процедура принудительного взыскания средств. Украинская сторона сообщила, что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

В начале июля "Нафтогаз" также подал в Стокгольмский суд иск о пересмотре тарифов на транзит голубого топлива с марта этого года. Украинская компания потребовала с "Газпрома" 11,58 миллиарда долларов.

В июне российский концерн добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" пытался отменить этот вердикт, но безуспешно — суд посчитал аргументы украинской стороны неубедительными.

Трехсторонка в Берлине

Во вторник в столице Германии прошли переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией, в рамках которых стороны обсудили продолжение транзита российского газа через Украину в страны ЕС после 2019 года.

Еврокомиссия предложила провести новую встречу в трехстороннем формате в октябре, чтобы обсудить объемы транзита голубого топлива через украинскую территорию после 2019 года.

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