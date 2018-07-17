Россия, Украина и ЕК не обсуждали транзит после 2019 года, сообщил Миллер

БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости. Россия, Еврокомиссия и Украина не обсуждали в Берлине во вторник объем транзита российского газа через Украину после 2019 года, прошедшие консультации не носят статус переговоров между компаниями, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Главным вопросом, предопределяющим будущие взаимоотношения между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины", продление договора на транзит после 2019 года, является урегулирование спорных вопросов, восстановление баланса интересов и симметричности ответственности сторон по действующим контрактам. Ждём решения апелляционной инстанции. Объемы транзита газа через территорию Украины после 2019 года сегодня не обсуждались. Состоявшиеся консультации не носят статуса переговоров между компаниями", — сообщил Миллер.

Во вторник в Берлине прошли консультации России, Украины и Еврокомиссии, на которых обсуждалось продолжение транзита российского газа через Украину в страны ЕС после 2019 года.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

"Газпром" также называл условием дальнейших переговоров по транзиту восстановление баланса интересов сторон, который был нарушен решением арбитража Стокгольма, а Миллер в апреле говорил, что транзит газа через Украину после ввода "Северного потока-2" может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год. "Нафтогаз" же хочет более серьезных объемов и опубликовал расчеты, при которых при полной загрузке украинской ГТС транзит для "Газпрома" подешевеет на 20% по сравнению с действующим контрактом.