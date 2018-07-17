Россия, Украина и ЕК не обсуждали транзит после 2019 года, сообщил Миллер

БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости. Россия, Еврокомиссия и Украина не обсуждали в Берлине во вторник объем транзита российского газа через Украину после 2019 года, прошедшие консультации не носят статус переговоров между компаниями, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Во вторник в Берлине прошли консультации России, Украины и Еврокомиссии, на которых обсуждалось продолжение транзита российского газа через Украину в страны ЕС после 2019 года.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
"Газпром" также называл условием дальнейших переговоров по транзиту восстановление баланса интересов сторон, который был нарушен решением арбитража Стокгольма, а Миллер в апреле говорил, что транзит газа через Украину после ввода "Северного потока-2" может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год. "Нафтогаз" же хочет более серьезных объемов и опубликовал расчеты, при которых при полной загрузке украинской ГТС транзит для "Газпрома" подешевеет на 20% по сравнению с действующим контрактом.