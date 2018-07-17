Новак предложил Украине добровольно приостановить арест активов "Газпрома"

БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости. Россия на переговорах с Украиной и ЕК во вторник предложила Киеву добровольно приостановить арест активов "Газпрома" в Европе, которого тот требует во исполнение решения Стокгольмского арбитража, конкретных решений по этому вопросу нет, заявил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак по итогам встречи.
Вместе с тем "Газпром" 14 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения, а 28 июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу "Нафтогаза", оставил в силе эту приостановку.
"В своем выступлении я обозначал вопрос, касающийся в том числе и приостановки ареста имущества, добровольной, до окончательного решения апелляционной инстанции шведского суда", — сказал Новак.
"Сегодня больше обменялись мнениями, обозначили позиции сторон друг другу, сегодня не было задачи какие-то конкретные решения принимать по той или иной позиции, поэтому здесь произошел обмен мнениями", — также сказал он.