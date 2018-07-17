Новак предложил Украине добровольно приостановить арест активов "Газпрома"

Александр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине

Александр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине

БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости. Россия на переговорах с Украиной и ЕК во вторник предложила Киеву добровольно приостановить арест активов "Газпрома" в Европе, которого тот требует во исполнение решения Стокгольмского арбитража, конкретных решений по этому вопросу нет, заявил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак по итогам встречи.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, Нидерландах, Великобритании.

Вместе с тем "Газпром" 14 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения, а 28 июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу "Нафтогаза", оставил в силе эту приостановку.

"В своем выступлении я обозначал вопрос, касающийся в том числе и приостановки ареста имущества, добровольной, до окончательного решения апелляционной инстанции шведского суда", — сказал Новак.

Он отметил, что Россия заинтересована в таком решении вопроса. "Это бы носило конструктивных характер и такой вариант решения вопроса мог бы быть, с точки зрения сроков, в более оптимальный период решен. Но, конечно, не исключается вариант, что мы дождемся решения арбитражного суда", — добавил Новак.

"Сегодня больше обменялись мнениями, обозначили позиции сторон друг другу, сегодня не было задачи какие-то конкретные решения принимать по той или иной позиции, поэтому здесь произошел обмен мнениями", — также сказал он.