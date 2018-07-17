Россия готова продлить контракт "Газпрома" и "Нафтогаза"

Переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине

Переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине

БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости. Россия готова продлить действующий контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на транзит газа, но также готова и рассматривать предложения о заключении нового, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Важный вопрос, который с этим увязан, это наша позиция, Российской Федерации: мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений", — сказал Новак.

Сегодня в Берлине прошли трехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии, на которых обсуждалось продолжение транзита российского газа через Украину в страны ЕС после 2019 года.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину и продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году. Условием для этого он назвал урегулирование спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде.

Спор "Газпрома" и "Нафтогаза"

"Газпром" и "Нафтогаз" вели в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит голубого топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 миллиарда долларов.

Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.

Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом".

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Кроме того, в начале июля "Нафтогаз" подал в стокгольмский суд иск о пересмотре тарифов на транзит с марта этого года, потребовав с "Газпрома" 11,58 миллиарда долларов. При этом в украинской компании заявили, что уменьшат претензии, если российский концерн забронирует транзитные мощности после 2019 года "и/или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России".

В июне "Газпром" добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.