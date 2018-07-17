В Госдуму внесли проекты о международном сотрудничестве регионов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму ряд проектов соглашений о финансировании и реализации программ сотрудничества регионов России с приграничными территориями Польши, Финляндии, Швеции, Норвегии и Латвии на период до 2020 года, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как отмечал ранее кабмин, программы являются инструментом совместных приграничных проектов, а также служат дополнительным источником финансирования региональных инициатив.

Так, программа "Россия — Польша" предполагает сотрудничество Калининградской области и Поморского, Варминско-Мазурского и Подляского воеводств Польши. Сообщалось, что на реализацию соглашения будут направлены средства федерального бюджета в размере 20,8 миллиона евро в качестве российского взноса в программу. Общий бюджет программы составляет 62,5 миллиона евро.

Программа приграничного сотрудничества "Карелия" подразумевает реализацию совместных проектов Республики Карелия и объединений коммун Финляндии Северная Карелия, Кайнуу, Оулу. Бюджет программы — 42 миллиона евро, в качестве российского взноса в программу планируется направить 10,8 миллиона евро.

Программа "Коларктик" направлена на развитие совместных проектов трех субъектов РФ: Мурманской, Архангельской областей, НАО, и приграничных территорий Финляндии, Швеции и Норвегии. При общем бюджете программы в 49,4 миллиона евро российский взнос может составить 12,3 миллиона евро.

В рамках программы "Россия — Юго-Восточная Финляндия" (с общим бюджетом 72,3 миллиона евро) предполагается сотрудничество Санкт-Петербурга, Ленинградской области и объединений коммун Финляндии Кюменлааксо, Южная Карелия, Южное Саво. Тогда как программа "Россия — Латвия" (общий бюджет — 24,8 миллиона евро) предусматривает реализацию совместных проектов Петербурга, Ленинградской, Псковской областей и регионов Латвии Латгале и Видземе. На реализацию этих двух соглашений из федерального бюджета планируется направить 18,1 миллиона евро и 7,9 миллиона евро соответственно.