Банковские вклады россиян выросли на 1,1% за июнь

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вклады населения в банках РФ за июнь выросли на 1,1% и составили 27 триллионов рублей, сообщил Банк России в обзоре динамики развития банковского сектора.

"В июне наблюдался приток вкладов населения на 1,1%, до 27 триллионов рублей. Объем депозитов и средств на счетах организаций вырос за месяц на 0,3%, до 25,5 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

При этом в целом за эти шесть месяцев вклады населения выросли на 2,5% (за январь–июнь 2017 года – на 4,3%), а депозиты и средства организаций на счетах уменьшились на 0,3% (за январь–июнь 2017 года был прирост на 0,6%).