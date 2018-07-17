МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ждет, что начавшееся снижение цен на топливо на биржевых торгах снизит цены в рознице, сообщил журналистам заместитель главы службы Анатолий Голомолзин.

"Оптовые цены волатильны — диапазон изменения может быть от плюс 20 до минус 20 процентов. Если бы у нас так менялись розничные цены, я не думаю, что все потребители отнеслись бы к этому с удовольствием… Розница больше ориентируется на потребительский спрос. Я не думаю, что для этого (снижения розничных цен вслед за оптовыми — ред.) есть предпосылки, учитывая, что впереди у нас период повышенного спроса", — сказал Голомолзин, напомнив, что август и сентябрь — это время активных сельхозработ.

По его словам, на биржевой и внебиржевой оптовый рынок начали поступать дополнительные объемы топлива, что позволило насытить его и вернуть цены в опте и рознице к равновесному состоянию. "Оптовые цены снизились до уровня, которые позволяют в рознице независимым компаниям и ВИНК гораздо более эффективно работать, отрицательная доходность АЗС преодолена, мы вышли в ситуацию, характерную для аналогичных периодов прошлых лет", — заявил Голомолзин.

По данным Росстата, в январе-июне этого года бензин на АЗС подорожал на 9,4%. С середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей.

В этой связи правительство РФ приняло ряд мер, благодаря которым с июня цены на нефтепродукты в рознице были заморожены крупными нефтяными компаниями. При этом независимые АЗС указывали на то, что заморозка цен в рознице не привела к соответствующей динамике цен на бирже, которые в рыночной экономике должны определять цены на заправках, и это может разорить независимые АЗС.

Однако в июне биржевые цены на нефтепродукты также пошли вниз. По данным СПбМТСБ, по состоянию на 17 июля цены на бензин на бирже продолжают снижаться: за месяц бензин "Регуляр-92" подешевел на 11,48%, до 46,151 тысяч рублей за тонну, "Премиум-95" — на 12,41%, до 46,509 тысячи рублей за тонну, летнее дизельное топливо — на 4,56%, до 46,894 тысячи рублей за тонну.