В "Сухом" рассказали, почему пока не могут поставлять Ирану "Суперджеты"

ФАРНБОРО (графство Гэмпшир, Великобритания), 17 июл – РИА Новости, Мария Табак. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) пока не поставляют Ирану Sukhoi Superjet-100 — SSJ100, при нынешней комплектации самолетов это невозможно, заявил президент компании Александр Рубцов.

"У нас было подписано соглашение о намерениях, и мы пока живем в той парадигме, что самолет в нынешнем виде, в котором он существует, поставляться в Иран не может. Поэтому мы его не поставляем, пока", — сказал Рубцов журналистам.

В конце апреля ГСС в рамках авиасалона Eurasia Airshow подписали меморандумы о намерениях поставить 40 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet-100 в новой "русифицированной" версии SSJ100R двум иранским авиакомпаниям со сроком поставок до 2022 года.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

США вынудили ряд крупных компаний, включая производителей самолетов Airbus и Boeing, отменить контракты с Ираном. Рубцов ранее пояснял, что угрозы санкций со стороны США в связи с намерением поставить Sukhoi Superjet Ирану не будет, если поставки будут осуществляться в соответствии с существующими правилами, лимитирующими процентное содержание американских компонентов и наличие системы компонентов двойного применения. Итоговая модель самолета будет близка к "импортозамещенной" версии.