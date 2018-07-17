В "Сухом" рассказали, почему пока не могут поставлять Ирану "Суперджеты"

ФАРНБОРО (графство Гэмпшир, Великобритания), 17 июл – РИА Новости, Мария Табак. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) пока не поставляют Ирану Sukhoi Superjet-100 — SSJ100, при нынешней комплектации самолетов это невозможно, заявил президент компании Александр Рубцов.
В конце апреля ГСС в рамках авиасалона Eurasia Airshow подписали меморандумы о намерениях поставить 40 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet-100 в новой "русифицированной" версии SSJ100R двум иранским авиакомпаниям со сроком поставок до 2022 года.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.