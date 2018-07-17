Россия, Украина и ЕК обсудили объемы транзита газа

БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости. РФ, Украина и Еврокомиссия на встрече в министерстве экономики ФРГ обменялись мнениями по объемам транзита газа через Украину после 2019 года, этот вопрос будет дополнительно изучаться экспертами, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Все те же вопросы, консультации по транзиту газа, начиная с 2020 года, по объемам поставок газа, которые вообще в принципе Европа будет потреблять", — сказал Новак.

"Мы обменялись мнениями, договорились, что эти вопросы еще будут дополнительно изучены экспертами", — сказал он, отвечая на вопрос об объемах транзита газа через Украину с 2020 года, которые обсуждались на встрече.