МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума в сентябре планирует принять законы о криптовалютах и краудфандинге, сообщил РИА Новости председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"В весеннюю сессию не успеваем, причина – пределы регулирования. Технология достаточно сложная, она в значительной степени имеет трансграничный характер, поэтому писать нормы, которые не будут работать, с учетом особенности этой технологии, мы не хотели бы. Мы договорились, что к началу осени документы будут точно готовы. В сентябре рассчитываем их рассмотреть во втором и третьем чтении", — сказал он.

С основными подходами, по словам депутата, уже определились, но это требует соответствующего юридического оформления. "Главное – это легализация все-таки этого рынка, второе – основные понятия, третье – права, обязанности, ответственность инвесторов и эмитентов, которые работают на этом рынке, четвертое – право Центрального банка РФ давать возможность использования криптоинструментов на российском рынке или не давать", — пояснил он.

Эти подходы сейчас оформляются, но сделать это оказалось намного сложнее, чем казалось вначале, отметил Аксаков. Тем более, по его словам, есть еще изменения в Гражданский кодекс, которые тоже легализуют основные понятия и определяют порядок работы на этом рынке. Эти изменения должны идти в пакете с законопроектами о криптовалютах и краудфандинге. "Все это просто новое для нас и потребовалось глубокое погружение в особенности этой новой технологии и этих новых инструментов. Соответственно, потребовалось время для того, чтобы были прописаны юридически грамотные документы", — резюмировал глава комитета по финрынку.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение "цифровым финансовым активам", относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.