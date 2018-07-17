МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Президент Александр Лукашенко обвинил российские компании в том, что они поставляют в Россию через Белоруссию продукцию, которая отнесена к санкционной.

РФ в августе 2014 года ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В октябре глава Минсельхоза РФ на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что попавшая под российское продовольственное эмбарго продукция продолжает поступать в Россию через территорию Белоруссии.

"Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно, кто-то заказывает какие-то материалы (в СМИ – ред.). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами", — заявил Лукашенко.

Об этом Лукашенко заявил во вторник в ходе встречи с председателем Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрием Сенько. Подробности их разговора приводит агентство Белта.

Как отметил президент, ссылаясь на информацию спецслужб, "заправляют всеми негативными процессами, связанными с "санкционкой" и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами".

"Это тоже надо говорить, не стесняться. Не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими. Я Путину (президенту РФ Владимиру Путину – ред.) часто об этом говорю", — сказал Лукашенко.