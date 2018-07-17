Центробанк увидел перелом в кредитовании малого бизнеса

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В кредитовании малого и среднего бизнеса российскими банками произошел перелом: впервые средние ставки опустились ниже 10%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что важно, произошел перелом по кредитованию малого и среднего бизнеса. В 2015–2016 годах кредитование сильно просело, а сейчас кредитование малому и среднему бизнесу растет быстрее, чем в целом кредитование предприятиям – 6,9%. Это неплохо, и впервые ставки вышли на уровень однозначных цифр. То есть уже меньше 10% в среднем", — сказала Набиуллина.

"Понятно, что по-разному, некоторые предприятия получают по чуть меньшим ставкам, другие – по более высоким, но в среднем уже 9,95. И здесь очень многое зависит от прозрачности малого и среднего бизнеса, потому что часть из них в тени, и для банков они не очень понятны", — отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ настраивает регулирование так, чтобы банкам было более выгодно кредитовать, в том числе малый и средний бизнес. "И так как нас беспокоит структура кредитов (в целом кредиты растут), хотелось бы, чтобы больше росли кредиты, которые идут на развитие производства, на инвестиционные проекты", — подчеркнула она.

Этим объясняется переход регулятора от нейтрального регулирования, когда ЦБ смотрит только за рисками, к стимулирующему регулированию, пояснила глава Банка России. "То есть мы будем своим регулированием, политикой резервов в основном делать более выгодным кредитование малого, среднего бизнеса, инвестиционных проектов, а дестимулировать кредитование просто на перераспределение собственности, валютное кредитование будем дестимулировать, и кредитование бизнеса собственников", — рассказала Набиуллина.

В начале июня она говорила, что Банк России считает необходимым ускорить принятие законопроекта по распространению страхования вкладов на малый бизнес.