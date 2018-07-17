РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Отказ от зарубежных турбин может нести риски для ТЭК, заявил эксперт

341111
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГидроагрегаты Нижне-Бурейской ГЭС во время церемонии запуска в эксплуатацию. Архивное фотоГидроагрегаты Нижне-Бурейской ГЭС во время церемонии запуска в эксплуатацию. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Масштабный долгосрочный отказ от иностранного оборудования, в частности по газовым турбинам большой мощности, при отсутствии российских аналогов несет существенные риски как для энергетики РФ, так и для самого машиностроения, заявил РИА Новости старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников.

Работы по сборке генератора в машинном зале Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Минэнерго не против иностранных турбин при модернизации ТЭС
Ранее, 17 июля, газета "Коммерсант" сообщила, что Минпромторг подготовил "дорожную карту" по разработке российской линейки мощных газовых турбин в 2020-х годах. По данным газеты, министерство настаивает на приоритетной загрузке машиностроителей РФ и отсечении иностранцев от планируемой программы модернизации ТЭС.

"Масштабный долгосрочный отказ от иностранного оборудования на фоне либо полного отсутствия (в сегменте энергетических газовых турбин) его российских аналогов, либо существенного технологического отставания российских поставщиков от международного уровня (например, в сегменте паросилового оборудования для угольных станций) несет существенные риски как для энергетики, так и для самого машиностроения", — заявил Мельников.

В обсуждаемой программе модернизации ТЭС есть требование по уровню локализации используемого оборудования на уровне 90%. Мельников отмечает, что основным риском является усиление технологического отставания. "По сути, это означает долгосрочный отказ от внедрения газотурбинной и парогазовой технологии на российских газовых тепловых электростанциях до тех пор, пока на рынке не появится энергетическая газовая турбина с локализацией 90%. Это серьезный шаг назад в развитии отрасли", — заявил Мельников. По его словам, похожая картина будет наблюдаться в сегменте угольной генерации, в котором имеющиеся российские технологии находятся на уровне 1950-1970-х годов.

Мельников отметил, что труднее сказать, какие перспективы сбыта будут у разработанных газовых турбин, поскольку "нынешние лидеры Siemens и GE не будут сидеть на месте все эти годы, и конкурентное давление от возобновляемых источников энергии и накопителей энергии точно возрастет".

Комментировать
Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Виктор Чирков
Все правильно, так и должно быть. Должно быть ясное ТЗ промышленности и гарантированные перспективы закупки разрабатываемого оборудования. В былые времена под подобные задачи и НИИ с нуля создавали, и вообще целые отрасли промышленности.
Надо обеспечивать отечественную промышленность заказами. Ну а потом сношать до тех пор пока качество не станет на уровне.
15:02
17.07.2018
ОтветитьНе отвечать
ais.belov
Какие риски? Откаты пропадут?.......)))
В стране куча кто может делать это__
Не...с такой философией Россиюшке действительно придет крантеЦ
15:01
17.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена