Отказ от зарубежных турбин может нести риски для ТЭК, заявил эксперт

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Масштабный долгосрочный отказ от иностранного оборудования, в частности по газовым турбинам большой мощности, при отсутствии российских аналогов несет существенные риски как для энергетики РФ, так и для самого машиностроения, заявил РИА Новости старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников.

Ранее, 17 июля, газета "Коммерсант" сообщила, что Минпромторг подготовил "дорожную карту" по разработке российской линейки мощных газовых турбин в 2020-х годах. По данным газеты, министерство настаивает на приоритетной загрузке машиностроителей РФ и отсечении иностранцев от планируемой программы модернизации ТЭС.

"Масштабный долгосрочный отказ от иностранного оборудования на фоне либо полного отсутствия (в сегменте энергетических газовых турбин) его российских аналогов, либо существенного технологического отставания российских поставщиков от международного уровня (например, в сегменте паросилового оборудования для угольных станций) несет существенные риски как для энергетики, так и для самого машиностроения", — заявил Мельников.

В обсуждаемой программе модернизации ТЭС есть требование по уровню локализации используемого оборудования на уровне 90%. Мельников отмечает, что основным риском является усиление технологического отставания. "По сути, это означает долгосрочный отказ от внедрения газотурбинной и парогазовой технологии на российских газовых тепловых электростанциях до тех пор, пока на рынке не появится энергетическая газовая турбина с локализацией 90%. Это серьезный шаг назад в развитии отрасли", — заявил Мельников. По его словам, похожая картина будет наблюдаться в сегменте угольной генерации, в котором имеющиеся российские технологии находятся на уровне 1950-1970-х годов.

Мельников отметил, что труднее сказать, какие перспективы сбыта будут у разработанных газовых турбин, поскольку "нынешние лидеры Siemens и GE не будут сидеть на месте все эти годы, и конкурентное давление от возобновляемых источников энергии и накопителей энергии точно возрастет".