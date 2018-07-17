Евросоюз и Япония подписали соглашение об экономическом партнерстве

БРЮССЕЛЬ/ТОКИО, 17 июл — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск и председатель ЕК Жан-Клод Юнкер подписали с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией, которое позволит создать торговую зону, охватывающую более 600 миллионов человек.

"Подписание сегодня ЕС и Японией соглашения об экономическом партнерстве — это поворотный момент в мировой торговле", — заявил Юнкер во вторник на пресс-конференции в Токио.

"Документ, который мы сегодня подписали, — это гораздо больше, чем торговое соглашение. Это, конечно, инструмент, который создаст возможности для наших компаний, для наших работников, для наших граждан, который будет стимулировать экономику Европы и Японии. Мы верим в открытую, справедливую и основанную на правилах торговлю. Мы говорим о том, что торговое соглашение — это не игра с нулевой суммой, но беспроигрышная для всех участников", — добавил председатель ЕК.

Туск отметил, что Япония и ЕС вместе выступают против мер протекционизма и верят в основанный на правилах международный порядок.

"Мы заключаем крупнейшую в истории двустороннюю торговую сделку. Это акт огромной стратегической важности для основанного на правилах международного порядка, в то время как некоторые ставят под сомнение этот порядок. Мы направляем четкий сигнал о том, что мы вместе выступаем против протекционизма. Европейский союз и Япония по-прежнему открыты для сотрудничества. Помимо торговли, мы также согласовываем надежные рамки для решения широкого круга вопросов, таких, как безопасность и оборона, энергетика и климат", — заявил глава Евросовета.

"Мы твердо верим в открытость, сотрудничество, основанный на правилах международный порядок и свободную торговлю", — добавил он, отметив, что стороны "выводят стратегическое партнерство на новый уровень двумя знаковыми соглашениями — о стратегическом партнерстве и соглашением об экономическом партнерстве".

В свою очередь, Синдзо Абэ отметил, что Япония и ЕС станут "знаменосцами свободной торговли" на фоне роста протекционизма в мире.

Соглашение отменяет взаимные пошлины на большую часть продукции. В частности, Япония отменит пошлины на 94% всех товаров из стран Европейского союза, в том числе сыры и вина. Со свой стороны ЕС постепенно отменит пошлины на 99% товаров из Японии, в том числе автомобили и телевизоры.

Также в ходе встречи в Токио было подписано рамочное соглашение о стратегическом партнерстве, которое направлено на укрепление сотрудничества ЕС и Японии в таких сферах, как безопасность, борьба с киберпреступностью и противодействие изменениям климата.