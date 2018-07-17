В "Нафтогазе" ответили Путину на заявление о сохранении транзита газа

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко ответил на слова Владимира Путина о готовности Москвы продлить транзитный газовый контракт с Киевом в случае урегулирования разногласий. Витренко отметил, что спор между "Газпромом" и украинской компанией уже "решил" Стокгольмский арбитраж.
По словам Витренко, проблема заключается якобы лишь в отказе "Газпрома" выполнить решение Стокгольмского арбитража по поставкам газа на Украину и нежелании выплатить в качестве компенсации 2,6 миллиарда долларов. Коммерческий директор украинской компании заявил, что "Нафтогаз" согласен урегулировать новый спор относительно пересмотра ставок на транзит газа.
Если речь зайдет о новом арбитраже, то разногласия будут урегулированы не ранее конца 2020 года, отметил Витренко.
"Готовы ли "Газпром" и Германия остановить строительство "Северного потока-2" до окончания нового арбитража?" — заключил Витренко.
Спешат с выводами
Политолог Андрей Суздальцев напомнил, что Путин не первый раз говорит о том, что "Газпром", скорее всего, будет использовать газотранспортную систему Украины.
По его словам, этот переговорный процесс будет длительным, и Киев должен прекратить подавать многочисленные иски в отношении "Газпрома".
"Невозможно вести переговоры о будущем транзите, если на одного из партнеров постоянно наваливают судебные иски. Поэтому как всегда Киев поспешил. Я думаю, они там уже празднуют победу", — заключил Суздальцев.
Спор по тарифам
Ранее "Нафтогаз" уже добивался в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года. Трибунал эти претензии не удовлетворил. По другому спору о контрактах на поставку и транзит голубого топлива "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда. Российский концерн обжаловал это решение и объявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом".
"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.