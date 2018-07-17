В "Нафтогазе" ответили Путину на заявление о сохранении транзита газа

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко ответил на слова Владимира Путина о готовности Москвы продлить транзитный газовый контракт с Киевом в случае урегулирования разногласий. Витренко отметил, что спор между "Газпромом" и украинской компанией уже "решил" Стокгольмский арбитраж.

Накануне Путин на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что Россия готова продлить транзитный газовый контракт с Украиной в случае урегулирования спора в Стокгольмском суде.

По словам Витренко, проблема заключается якобы лишь в отказе "Газпрома" выполнить решение Стокгольмского арбитража по поставкам газа на Украину и нежелании выплатить в качестве компенсации 2,6 миллиарда долларов. Коммерческий директор украинской компании заявил, что "Нафтогаз" согласен урегулировать новый спор относительно пересмотра ставок на транзит газа.

Если речь зайдет о новом арбитраже, то разногласия будут урегулированы не ранее конца 2020 года, отметил Витренко.

"Готовы ли "Газпром" и Германия остановить строительство "Северного потока-2" до окончания нового арбитража?" — заключил Витренко.

Спешат с выводами

Политолог Андрей Суздальцев напомнил, что Путин не первый раз говорит о том, что "Газпром", скорее всего, будет использовать газотранспортную систему Украины.

"Но на встрече было конкретное замечание, что это возможно только в том случае, если будут прекращены все судебные разбирательства, которые инициирует Киев. В принципе, это условия вхождения в диалог", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik

По его словам, этот переговорный процесс будет длительным, и Киев должен прекратить подавать многочисленные иски в отношении "Газпрома".

"Невозможно вести переговоры о будущем транзите, если на одного из партнеров постоянно наваливают судебные иски. Поэтому как всегда Киев поспешил. Я думаю, они там уже празднуют победу", — заключил Суздальцев.

Спор по тарифам

"Нафтогаз" в начале июля подал иск против "Газпрома" в суд в Стокгольме с требованием пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2018 года, потребовав с российской компании 11,58 миллиарда долларов. Витренко при этом сообщил, что размер претензий может быть уменьшен, если российский концерн забронирует транзитные мощности после 2019 года "и/или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России".

Ранее "Нафтогаз" уже добивался в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года. Трибунал эти претензии не удовлетворил. По другому спору о контрактах на поставку и транзит голубого топлива "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда. Российский концерн обжаловал это решение и объявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом".

"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.