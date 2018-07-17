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Экономика

Глава Колымы предлагает перевести регион на отопление электричеством

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© Fotolia / sean824Линии электропередачи. Архивное фотоЛинии электропередачи. Архивное фото
© Fotolia / sean824

МАГАДАН, 17 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов на встрече с руководителем "Дальневосточной энергетической управляющей компании" Дмитрием Селютиным предложил грамотно использовать большие энергоемкости региона и рассмотреть вопрос перевода ряда населенных пунктов на отопление электричеством, сообщает во вторник правительство Колымы.

"Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) четыре года назад завершила строительство на Колыме ЛЭП "Центральная – Сокол – Палатка". Сейчас ДВЭУК занимается линией 220 кВ "Оротукан – Палатка – Центральная" протяженностью более 370 километров. Объект планируют сдать в эксплуатацию до конца этого года. Линия обеспечивает электричеством Магадан и позволяет направить дополнительную мощность на Яно-Колымскую золоторудную провинцию.

"Возможно, это будет эффективнее по затратам. Это не просчитывали здесь достаточно давно. Нам нужны эффективные технологии для использования их в социальной инфраструктуре. Газа здесь не будет, таскать постоянно мазут – это тоже сложно. У нас есть электричество, которое двигается до потребителя со скоростью света. А для того, чтобы доставить его в нужное место, у нас должен быть план развития территории, у нас должны быть инвесторы", — цитирует Носова правительство Колымы.

Дополняется, что Носов отметил и тот факт, что в Магаданской области возникла диспропорция с потреблением электроэнергии, что ложится бременем высоких тарифов на жителей и бизнес.

"Нам нужен реинжиниринг развития территории. Мы связываем с этим возможности улучшения качества жизни людей, в том числе, и в тех поселках, где мало населения. Уверен, что при развитии инженерной инфраструктуры поселки смогут получить развитие. Например, поселок Транспортный, где расположены два крупнейших ГОКа. Есть и другое направление – это развитие перспективных районов по освоению золота и цветных металлов. Туда тоже нужна электроэнергия. Это нам предстоит сделать", — заявил Носов.

Акционерное общество "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" – лидер в реализации инвестиционных проектов по развитию электроэнергетической инфраструктуры ДФО. Компания, созданная в 2001 году для повышения эффективности управления ДЗО РАО "ЕЭС России", сейчас управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. Объем инвестиционной программы компании в 2009–2017 годах составил 71 миллиард рублей. Акционерный капитал Общества превышает 60,2 миллиарда рублей.

Компания в последние 12 лет сосредоточила свое внимание на крупных объектах Дальнего Востока. Она создала энергетическую инфраструктуру на острове Русский во Владивостоке, занималась проектами в Якутии, обеспечивает внешнее энергоснабжение магистрального газопровода "Сила Сибири".

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