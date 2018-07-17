МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил перечни операторов электронных площадок для проведения государственных закупок, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"В целях проведения госзакупок, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в электронной форме утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок", — говорится в пояснительной записке к документу.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 8 июня Минфином РФ с участием ФАС РФ и Казначейства была создана комиссия по подтверждению соответствия операторов электронных площадок единым и дополнительным требованиям к операторам, к электронным, в том числе специализированным, площадкам и их функционированию.

"По результатам рассмотрения этой комиссией поступивших обращений и проведения соответствующих проверок подписанным распоряжением утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок. В перечни включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют установленным единым и дополнительным требованиям", — отмечается в сообщении.

Так, в перечень операторов электронных площадок включены "Агентство по государственному заказу республики Татарстан", "Единая электронная торговая площадка", "Российский аукционный дом", "ТЭК — Торг", "Электронные торговые системы", "Сбербанк — Автоматизированная система торгов", "РТС — тендер" и "Электронная торговая площадка ГПБ".

В перечень операторов специализированных электронных площадок включена "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа".