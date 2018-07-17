МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил перечни операторов электронных площадок для проведения государственных закупок, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
В соответствии с постановлением правительства РФ от 8 июня Минфином РФ с участием ФАС РФ и Казначейства была создана комиссия по подтверждению соответствия операторов электронных площадок единым и дополнительным требованиям к операторам, к электронным, в том числе специализированным, площадкам и их функционированию.
"По результатам рассмотрения этой комиссией поступивших обращений и проведения соответствующих проверок подписанным распоряжением утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок. В перечни включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют установленным единым и дополнительным требованиям", — отмечается в сообщении.
В перечень операторов специализированных электронных площадок включена "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа".