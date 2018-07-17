"Нафтогаз" предложил преференции в обмен на отказ от "Северного потока — 2"

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Ставка на транзит российского газа в случае продления контракта после 2019 года при полной загрузке мощностей украинского газопровода будет на 20% ниже той, которую "Газпром" платит по действующему контракту, если Москва откажется от реализации проекта "Северный поток — 2" заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" не будет требовать повышения ставки на транзит российского газа через территорию Украины на долгосрочный период на трехсторонних переговорах (Россия — ЕС — Украина) в Берлине 17 июля.
"Этот уровень тарифа (который "Нафтогаз" предлагает в случае продления контракта на транзит газа после 2019 года – ред.) на 20% меньше ставки платы за транзит по существующему контракту с ОАО "Газпром", а также в 2,3 раза меньше средней стоимости транзита по действующим регулируемым тарифам, установленным НКРЕКП в декабре 2015 года", — написал Витренко на своей странице в Facebook.
Президент России Владимир Путин в понедельник на пресс-конференции после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что Москва готова продлить транзитный газовый контракт с Украиной в случае урегулирования спора компаний в Стокгольмском суде. Ранее российский лидер уже говорил, что транзит голубого топлива через Украину сохранится, если это будет целесообразно с точки зрения экономики.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.