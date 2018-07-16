РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Позиция США по "Северному потоку - 2" смягчилась, считает эксперт Fitch

Сюжет:
Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (227)
04243
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный потокПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о намерении конкурировать с проектом "Северный поток-2" свидетельствует о том, что американская администрация не планирует вводить санкции против этого проекта, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Финляндии сообщил, что обсудил с Трампом "Северный поток — 2"
Кроме того, он полагает, что смягчение позиции США может быть увязано с заключением новых долгосрочных контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также с тем, что компании должны найти компромисс по арбитражному разбирательству.

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Хельсинки заявил, что российский лидер — "хороший конкурент", и добавил, что США будут конкурировать с проектом трубопровода "Северный поток-2" с помощью поставок сжиженного природного газа.

Путин заверил своего американского коллегу в том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после ввода "Северного потока-2", а также продлить транзитный контракт в случае урегулирования спора "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском суде.

"Слова Трампа, что США будут конкурировать с проектом "Северный поток-2" можно рассматривать как свидетельство того, что американская администрация не намерена вводить санкции против проекта", — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, зависимость "Газпрома" от Украины как транзитной страны сохраниться даже с введением в эксплуатацию "Северного потока-2". "Экспорт в Европу бьет рекорды и в будущем, вероятно, будет только расти", — отметил Маринченко.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"

"С учетом смягчения позиции США по "Северному потоку-2" возможен вариант с комплексным решением – проекту будет дан окончательный "зеленый свет", что будет увязано с заключением новых долгосрочных контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также с тем, что компании найдут компромисс по арбитражному разбирательству. России и Украине вряд ли удастся самостоятельно достичь компромисса, в идеале переговоры должны проходить в формате Россия-Украина-ЕС", — добавил эксперт.

Конкурентоспособность США

Производство труб для строительства газопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2
Песков: Москва обеспокоена заявлениями США по "Северному потоку — 2"
По словам эксперта, американский СПГ будет "уходить" туда, где цены на него выше – в настоящий момент это в большей степени Азия и Латинская Америка, и в меньшей степени Европа.

"Какие-то объемы СПГ, вероятно, действительно пойдут в Европу – однако это не приведет к существенному снижению доли рынка "Газпрома" в Европе", — сказал эксперт, отметив, что с учетом транспортировки, российский газ намного дешевле американского.

"Сланцевая революция", однако, не пройдет для "Газпрома" совсем бесследно, поскольку не позволит получать те сверхприбыли, которые российский концерн зарабатывал в 2012-14 годы. Но при взвешенной ценовой политике российскому газу в Европе ничего не угрожает", — заключил эксперт.

Предмет обсуждения

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Трамп назвал строительство "Северного потока — 2" "грандиозной ошибкой"
Что касается привязки к транзиту через Украину, то глава "Газпрома" Алексей Миллер в апреле говорил, что "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, и он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта. Также "Газпром" называл условием дальнейших переговоров по транзиту восстановление баланса интересов сторон, который был нарушен решением арбитража Стокгольма.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
Матч окончен
4
Франция
2
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена