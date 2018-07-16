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Экономика

В "Нафтогазе" ответили на слова Путина о готовности сохранить транзит газа‍

(обновлено: 04:11 17.07.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в КиевеВывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" уже урегулирован Стокгольмским арбитражем, об этом заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, комментируя высказывание президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы продлить транзитный газовый контракт с Киевом в случае урегулирования разногласий.

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Нафтогаз" не повысит ставку на транзит российского газа

По утверждению Витренко, проблема заключается якобы лишь в отказе "Газпрома" выполнить решение Стокгольмского арбитража по поставкам газа на Украину и нежелании выплатить в качестве компенсации 2,6 миллиарда долларов. При этом "Нафтогаз", как заявил топ-менеджер, согласен урегулировать новый спор относительно пересмотра ставок на транзит газа. Если речь зайдет о новом арбитраже, то разногласия, по его словам, будут урегулированы не ранее конца 2020 года. "Готовы ли "Газпром" и Германия остановить строительство "Северного потока-2" до окончания нового арбитража?" — добавил Витренко.

Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Эксперт назвал пиаром новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому"
Ранее Путин на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что Россия готова продлить транзитный газовый контракт с Украиной в случае урегулирования спора компаний в Стокгольмском суде.

Спор по тарифам

Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Эксперт назвал пиаром новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому"
"Нафтогаз" в начале июля подал иск против "Газпрома" в суд в Стокгольме с требованием пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2018 года, потребовав с российской компании 11,58 миллиарда долларов. Витренко при этом сообщил, что размер претензий может быть уменьшен, если российский концерн забронирует транзитные мощности после 2019 года "и/или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России".

Ранее "Нафтогаз" уже добивался в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года. Трибунал эти претензии не удовлетворил. По другому спору о контрактах на поставку и транзит голубого топлива "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда. Российский концерн обжаловал это решение и объявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом".

"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.

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Экономика
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алекс. А.
Мимолётная неопределённая фраза, а губу уже давят по полной.
21:10
16.07.2018
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olga.step
Ну пусть юриста что-ли наймет. Он ему объяснит, что спор не урегулирован, пока аппеляции не рассмотрены.
И причем тут СП2? Путин разве что-то говорил об остановке СП2?
23:30
16.07.2018
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