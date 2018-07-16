КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" уже урегулирован Стокгольмским арбитражем, об этом заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, комментируя высказывание президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы продлить транзитный газовый контракт с Киевом в случае урегулирования разногласий.

По утверждению Витренко, проблема заключается якобы лишь в отказе "Газпрома" выполнить решение Стокгольмского арбитража по поставкам газа на Украину и нежелании выплатить в качестве компенсации 2,6 миллиарда долларов. При этом "Нафтогаз", как заявил топ-менеджер, согласен урегулировать новый спор относительно пересмотра ставок на транзит газа. Если речь зайдет о новом арбитраже, то разногласия, по его словам, будут урегулированы не ранее конца 2020 года. "Готовы ли "Газпром" и Германия остановить строительство "Северного потока-2" до окончания нового арбитража?" — добавил Витренко.

Спор по тарифам

Ранее Путин на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что Россия готова продлить транзитный газовый контракт с Украиной в случае урегулирования спора компаний в Стокгольмском суде.

"Нафтогаз" в начале июля подал иск против "Газпрома" в суд в Стокгольме с требованием пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2018 года, потребовав с российской компании 11,58 миллиарда долларов. Витренко при этом сообщил, что размер претензий может быть уменьшен, если российский концерн забронирует транзитные мощности после 2019 года "и/или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России".

Ранее "Нафтогаз" уже добивался в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года. Трибунал эти претензии не удовлетворил. По другому спору о контрактах на поставку и транзит голубого топлива "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда. Российский концерн обжаловал это решение и объявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом".

"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.