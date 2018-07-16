Путин договорился с Трампом создать группу "капитанов" бизнеса двух стран

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о создании совместной группы, которая объединит "капитанов" российского и американского бизнеса.
"Мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса. Предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию. Пусть подумают, что можно сделать, сделают свои предложения на этот счет", — сказал Путин по итогам переговоров с Трампом в Хельсинки.