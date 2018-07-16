Перу планирует купить у России "Суперджеты"

ФАРНБОРО (графство Гэмпшир, Великобритания), 16 июл – РИА Новости, Мария Табак. Компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и перуанская Peruvian Airlines подписали в понедельник на авиасалоне в Фарнборо предварительное соглашение о намерениях по приобретению российских самолетов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Подписи под соглашением о приобретении российской гражданской авиатехники поставили президент "Гражданских самолетов Сухого" Александр Рубцов и основатель и акционер Peruvian Airlines Цезарь Катаньо.

Peruvian Airlines проявила интерес к самолету SSJ100, ориентируясь на опыт перелетов и положительные отзывы других эксплуатантов в Латинской Америке.

Не исключено, что на базе SSJ100 будет создана дочерняя компания Peruvian Airlines для перелетов по стране и за ее пределы. Для рейсов с увеличенным пассажиропотоком в дальнейшем может быть рассмотрена возможность приобретения МС-21.