Комплекс городского хозяйства Москвы справился со всеми задачами на ЧМ

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы "на отлично" справился с поставленными на период чемпионата мира по футболу задачами, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков в понедельник в ходе пресс-конференции.

"Я считаю, что службы городского хозяйства справились с поставленной мэром задачей, с задачами, которые поставил президент страны, на отлично", — сказал он.

Бирюков подчеркнул, что за период чемпионата не было ни одного аварийного отключения.

"Все системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме, несмотря на то, что нагрузка была достаточно высокая, работали энергетики, работали системы водоснабжения, работали службы, которые занимаются уборкой и содержанием города", — добавил он.