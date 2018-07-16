Приток мигрантов положительно влияет на Москву, считают в Moody's

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Высокие зарплаты в Москве приводят к увеличению притока мигрантов в столицу из других регионов России и стран СНГ, что положительно для финансового положения города, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости. В то же время данный тренд, по мнению аналитиков, влияет и на бюджет Московской области, поскольку многие мигранты селятся в регионе, а работают и платят подоходный налог в Москве.

В настоящее время Moody's оценивает кредитный рейтинг Москвы на уровне "Ba1", прогноз позитивный. Рейтинг Московской области на одну ступень ниже — "Ba2", прогноз также позитивный.

Агентство указывает, что с 2011 года совокупный прирост населения Москвы и Московской области составил примерно 1,2% в год, однако хотя вследствие этого в обоих регионах требуются значительные капитальные расходы на инфраструктуру, Москве их обеспечить проще из-за более высоких доходов и низкого долга.

"Мигранты из других регионов России и СНГ переезжают в Москву, потому что заработная плата в городе почти в три раза выше и в городе низкий уровень безработицы — 1,3% по сравнению со среднероссийским уровнем в 5%. Этот поток рабочих мигрантов в город может усилиться при увеличении разрыва в неравенстве (доходов – ред.) с другими городами России", — пишет Moody's. В агентстве уточнили РИА Новости, что при подготовке обзора использовали данные по безработице и приросту населения от Росстата.

Быстрый рост населения в Москве приводит к увеличению доходов города за счет увеличения налоговых поступлений. "Рост налоговых поступлений, вероятно, превысит дополнительные расходы на социальное обеспечение, так как около половины дополнительной рабочей силы будет заселяться в соседней Московской области", — отмечает Moody's.

По его оценке, поскольку приток мигрантов в Московскую область продолжится, необходимость в повышении капитальных и операционных расходов будет оказывать значительное влияние на бюджет области. "Несмотря на то что в настоящее время Московская область справляется с повышением расходов, такая ситуация вряд ли позволит обеспечить значительный профицит бюджета, по крайней мере в среднесрочной перспективе", — подытоживает агентство.