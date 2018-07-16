Экономика Мордовии может вырасти до рекордных показателей благодаря ЧМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Рост экономики Мордовии в 2018 году благодаря чемпионату мира по футболу может составить рекордные 7-9%, сообщила пресс-служба правительства республики со ссылкой на министра экономики — первого зампреда правительства Владимира Мазова.

"По нашим прогнозам, исходя из тренда последних 5 лет, в течение которых шла подготовка к ЧМ, экономика республики будет в следующие 5 лет ежегодно расти на 5-6%. А всего за последние 5 лет общий рост ВРП региона составил порядка 23-25%. В 2018 году рост экономики Мордовии благодаря чемпионату мира по футболу станет рекордным и может составить от 7 до 9%", — приводит пресс-служба высказывание Мазова.

Отмечается, что в 2018 году объем инвестиций в экономику Мордовии составит около 65 миллиардов рублей. Мордовия развивает внешнеэкономические отношения с 80 странами мира. Подписано около 15 соглашений с Китаем, Ираном, Африкой и государствами Европы. Сотрудничество ведется в сферах вагоностроения, полупроводников, освещения, фармацевтики.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Н. Лушкин Мордовский заповедник впервые принял иностранцев

"Большая доля республиканской экономики ориентирована на внешние рынки – 80% от всей производимой продукции. Подготовка и проведение ЧМ расширили возможности региона во внешнеторговой сфере. Объем экспорта за последние 3 года вырос, по сути, в три раза. В этом году наши представители посетят все страны-участницы футбольного праздника, чьи команды играли в Саранске", — добавил Мазов.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Саранск принял четыре матча группового этапа: 16 июня — Перу и Дании, 19 июня — Колумбии и Японии, 25 июня — Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.

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