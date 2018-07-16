Иран предупредил ОПЕК о снижении ее эффективности в случае нарушения квот

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министр нефти Ирана Бижан Зангане направил президенту ОПЕК письмо, в котором заявил, что эффективность организации будет снижаться в случае нарушения входящими в нее странами обязательств, принятых в рамках соглашения о сокращении добычи нефти.
"На мой взгляд, если страны-члены ОПЕК не будут полностью соблюдать свои обязательства, эффективность организации как единственного межправительственного объединения развивающихся стран с почти шестидесятилетней историей будет постепенно разрушаться, и ответственность за это будут нести те страны, которые нарушают свои обязательства", — заявил Зангане в письме, текст которого приводит агентство Shana.
Согласно июльскому докладу ОПЕК, в июне организация выполнила венское соглашение примерно на 124% после майского показателя в 160%, снизив добычу к октябрю 2016 года на 1,572 миллиона баррелей в сутки — до 32,327 миллиона баррелей в день. При этом Саудовская Аравия в июне нарастила добычу нефти по сравнению с предыдущим месяцем на 405 тысяч баррелей в сутки — до 10,42 миллиона баррелей в сутки, в то время как согласно условиям сделки должна добывать не более 10,058 миллиона баррелей в сутки.
Зангане также обратился с письмом к главе минэнерго Саудовской Аравии Халиду аль-Фалиху, в котором отметил, что принятое на последнем заседании ОПЕК+ решение вернуться к выполнению венской сделки на 100% не дает странам-участницам права превышать лимиты добычи в рамках соглашения, а также перераспределять обязательства по корректировке уровня добычи между собой. Министр нефти Ирана также заявил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ не уполномочен интерпретировать решения, принятые на заседании ОПЕК. В его задачи входит лишь предоставление отчетности о степени соблюдения сделки.