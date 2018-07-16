В ЦБ допустили, что инфляция превысит 4% при повышении НДС

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Повышение НДС может вызвать временное увеличение инфляции немного выше 4% в 2019 году, пишет департамент исследований и прогнозирования Банка России в материале "О чем говорят тренды". Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией ЦБ.

"Среднесрочные риски отклонения инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают. В частности, планируемое повышение базовой ставки НДС до 20% с большой вероятностью приведет к временному ускорению инфляции немного выше 4% в 2019 году", — говорится в материалах.

Большая часть этого эффекта реализуется в течение одного–двух кварталов после повышения НДС, полагают аналитики ЦБ. Вместе с тем они допускают вторичные эффекты на инфляцию из-за роста инфляционных ожиданий и инертности в динамике цен. Их масштаб будет зависеть от политики регулятора по опережающему влиянию на инфляционные ожидания и может составить 0,8–1,25 процентного пункта.

Авторы исследования отмечают, что среднесрочные проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Среди основных рисков названы геополитические факторы и всплески волатильности на финансовых рынках, снижение нормы сбережений населения и рост потребительского кредитования, высокие и неустойчивые инфляционные ожидания, ситуация на рынке труда, сохранение неопределенности в параметрах налогово-бюджетных решений.

Ранее регулятор заявил, что рост ставки НДС до 20% увеличит инфляцию в РФ примерно на 1 процентный пункт. Частично этот эффект может реализоваться уже в 2018 году. По оценке Банка России, в 2019 году инфляция составит 4-4,5%.