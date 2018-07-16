В ЦБ допустили, что инфляция превысит 4% при повышении НДС

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Повышение НДС может вызвать временное увеличение инфляции немного выше 4% в 2019 году, пишет департамент исследований и прогнозирования Банка России в материале "О чем говорят тренды". Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией ЦБ.
Большая часть этого эффекта реализуется в течение одного–двух кварталов после повышения НДС, полагают аналитики ЦБ. Вместе с тем они допускают вторичные эффекты на инфляцию из-за роста инфляционных ожиданий и инертности в динамике цен. Их масштаб будет зависеть от политики регулятора по опережающему влиянию на инфляционные ожидания и может составить 0,8–1,25 процентного пункта.
Ранее регулятор заявил, что рост ставки НДС до 20% увеличит инфляцию в РФ примерно на 1 процентный пункт. Частично этот эффект может реализоваться уже в 2018 году. По оценке Банка России, в 2019 году инфляция составит 4-4,5%.