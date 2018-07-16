РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Бюджетный комитет Госдумы поддержал изменения в пенсионное законодательство

Сюжет:
Обсуждение изменения пенсионного возраста в России (215)
(обновлено: 11:21 16.07.2018)
01117
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ. Архивное фотоЗдание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении изменения в пенсионное законодательство, предусматривающие постепенное — с 2019 по 2034 год — повышение возраста выхода на пенсию: для мужчин до 65 лет с 60 лет, для женщин до 63 лет с 55 лет, передает корреспондент РИА Новости.

Женщина работает за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Власти выделят пять миллиардов рублей на повышение квалификации пенсионеров

Так, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения, в случае принятия закона в предложенном правительством виде, получат право выхода на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в 2022 году — в возрасте 62 лет и 57 лет соответственно. И так далее.

Одновременно законопроектом повышается возраст, по достижении которого будут назначаться не только страховые пенсии, но и другие виды пенсий. В качестве компенсации предлагается предоставить гражданам, имеющим длительный страховой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), право выхода на пенсию на два года ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста (с учетом его поэтапного повышения). Повышение пенсионного возраста затронет только тех граждан, пенсия которым еще не назначена.

Законопроект внесен в Госдуму правительством после их рассмотрения Российской трехсторонней комиссией (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет второе и третье, окончательное, чтение.

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании Совета Федерации РФ. 20 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Силуанов рассказал, на сколько снизятся пенсии без изменения системы

В материалах к законопроекту отмечается, что он создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Члены кабмина отмечали, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию порядка 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК говорил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. Законопроект призван повысить реальные пенсии в стране, а все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение, отмечал он.

Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По оценке председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, причем значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков считает, что решение назрело и связано с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и возрастной структурой населения в РФ.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
Матч окончен
4
Франция
2
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
Матч окончен
4
Франция
2
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена