Туск призвал Россию, США и Китай приступить к реформе ВТО

ПЕКИН, 16 июл – РИА Новости. Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник в Пекине призвал Россию, США и Китай приступить к скорейшему реформированию Всемирной торговой организации (ВТО), не разрушать мировой порядок и не начинать торговых войн.

"Я призываю наших китайских партнеров, но также и президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина совместно приступить к процессу реформирования ВТО", — заявил Туск на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером.

Он подчеркнул, что "это наша общая ответственность, ответственность Европы, Китая, США и России, не разрушать сложившийся порядок, а улучшать его, не начинать торговых войн, которые приводили очень часто в нашей истории к горячим конфликтам".

"Архитектура мира меняется на наших глазах, и это наша общая ответственность сделать это переменами к лучшему. Мир выстраивался на протяжении десятилетий, иногда путем разногласий, но в результате этого процесса в Европу пришел мир, Китай получил развитие, а холодная война между Западом и Востоком завершилась", — заявил Туск.