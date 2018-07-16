Россия — это бренд. ЧМ разогрел экономику на годы вперед

Болельщики во время просмотра матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Испании и России в фан-зоне в Самаре

Болельщики во время просмотра матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Испании и России в фан-зоне в Самаре

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. ФИФА признала завершившийся чемпионат мира лучшим в истории. Специалисты оценивают, насколько сильным и продолжительным будет его влияние на российскую экономику.

В шаге от крупнейших экономик мира

Но речь должна идти не только об инвестициях в инфраструктуру и наплыве туристов. Такого интереса к России как к бренду еще не было в постсоветские времена. О том, сколько очков прибавил мундиаль экономике и на что страна может рассчитывать после глобального спортивного праздника, — в материале РИА Новости.

Помимо ЧМ, позитива прибавил Всемирный банк. Россия вплотную приблизилась к десятке крупнейших экономик мира, поднявшись с 11-го на 12-е место в рейтинге и обойдя Южную Корею. ВВП страны в долларовом выражении увеличился до 1,58 триллиона.

Впереди три партнера по БРИКС — Китай, Индия и Бразилия. В другом рейтинге Всемирного банка — по ВВП, рассчитанном на основе паритета покупательной способности (ППС), — Россия на шестом месте, сразу после Германии: 3,75 триллиона долларов (предыдущий показатель — 3,64 триллиона долларов). Президент поставил задачу: в этом рейтинге Россия должна войти в первую пятерку к 2024 году.

Нынешнее состояние российской экономики Всемирный банк оценивает как "умеренное продвижение вперед" (прогноз роста на 2018-2020 годы — 1,5-1,8%), а среди главных факторов поддержки, наряду с адекватной денежно-кредитной политикой регулятора и таргетированием инфляции, — достаточно высокие цены на нефть. Впрочем, уже сейчас ясно, что еще одним мощным ресурсом для роста стал мундиаль.

Сто двадцать — сто восемьдесят миллиардов рублей ежегодно

Затраты на проведение чемпионата — рекордный триллион рублей (турнир в России не только самый лучший, но и самый дорогой в истории), и есть опасения, что построенная к первенству инфраструктура будет использоваться не столь эффективно, как хотелось бы. Тем не менее цифры говорят сами за себя.

Так, по данным международной консалтинговой компании McKinsey, с 2013 года за счет вложения средств в подготовку и проведение ЧМ российский ВВП прибавил около 820 миллиарда долларов — 0,9% годового показателя 2017 года.

Что касается дальнейших перспектив, вклад мундиаля в ВВП страны аналитики оценили в 120-180 миллиардов рублей ежегодно в течение следующих пяти лет — за счет эксплуатации построенных к первенству объектов и увеличения турпотока.

Кроме того, как полагают в McKinsey, чемпионат даст 140-200 тысяч дополнительных рабочих мест в год в течение следующей пятилетки.

Экономика погасит волну?

Такие прогнозы излишне оптимистичны, говорят аналитики международного рейтингового агентства Moody’s. Они уверены: итоговый эффект будет не столь значительным.

Положительно скажется увеличение турпотока — но это краткосрочный фактор. Экономика России слишком большая и быстро поглотит эту волну роста, поясняют эксперты Moody’s.

Другое дело — инфраструктурные проекты. Новые дороги, модернизированные аэропорты продолжат функционировать и после чемпионата, и это, конечно, существенно.

"Новая инфраструктура обеспечит дополнительные налоговые поступления и уменьшит капитальные затраты для регионов России, причем наибольшие выгоды получат Республика Мордовия и Калининградская область", — отмечают аналитики Moody's.

Однако они напомнили: значительная часть экономического эффекта "уже ощущается за счет инвестиций в инфраструктуру".

Сила бренда

Туризм и инфраструктура — это прямое влияние чемпионата на экономику, масштабы которого еще предстоит оценить. Но гораздо более сильным, продолжительным и устойчивым может стать воздействие косвенное. На это обращают внимание экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) в июльском докладе "Комментарии о государстве и бизнесе".

Выгоды от туристического бума эксперты ВШЭ тоже считают кратковременными. Долгосрочные — это те, что связаны с улучшением спортивной и туристической инфраструктуры. Хотя и их можно рассматривать скорее лишь как "приятное дополнение".

Самое важное для России — рост экспорта, особенно в условиях стагнирующего внутреннего спроса. Этого как раз можно достичь на базе ЧМ-2018, обеспечившего беспрецедентную узнаваемость бренду "Сделано в России".

В результате сложились оптимальные условия для развития несырьевого экспорта и перехода на экспортно ориентированную модель.

Если Россия сумеет грамотно использовать силу бренда для развития экономики, поставленная президентом сверхрзадача — темпы роста выше среднемировых (на уровне 3,8%) — окажется вполне выполнимой.