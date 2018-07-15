РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперты рассказали, что будет с рублем после встречи Путина и Трампа

04382
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссийские рубли. Архивное фотоРоссийские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Непредсказуемость итогов хельсинской встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа делает сложным прогноз ее влияния на динамику стоимости российских активов, однако сам факт встречи – уже хороший знак для рынков, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Трамп назвал Россию соперником, с которым лучше поладить

Впрочем, малая вероятность прорывных договоренностей по итогам саммита сделает реакцию рынков краткосрочной, что проявится в росте волатильности, говорят собеседники агентства.

Первая полноформатная встреча президентов России и США начнется в 13 часов в понедельник, 16 июля. Местом ее проведения станет президентский дворец в центре финской столицы.

Все очень непредсказуемо

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Трамп надеется когда-нибудь подружиться с Путиным
Прогнозирование итогов саммита — сложная вещь, поскольку истории подобных встреч фактически нет, а информация о подготовке к ней достаточно общая, отмечают эксперты.

"В связи с этим не стоит ожидать каких-то прорывных решений на саммите, поэтому долгосрочных трендов в связи с ними также, скорее всего, не будет сформировано. При этом эмоций и краткосрочных настроений будет достаточно. Российские рынки будут позитивно реагировать на сам факт того, что встреча состоялась, и президенты готовы говорить друг с другом. Поэтому всплеска краткосрочной волатильности ожидать можно", — сказал начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

С учетом сложности геополитических раскладов, вряд ли приходится рассчитывать на прорывные решения или заявления по итогам мероприятия, также предполагает Евгений Кошелев из Росбанка.

Сам факт встречи Трампа с Путиным и попытка восстановления диалога между странами уже воспринимается участниками рынка позитивно, ожидаем, что рубль сохранит комфортные уровни к доллару и евро в течение июля, сказал Денис Давыдов из Нордеа банка.

Российская валюта стабилизировалась, и, в отсутствии предпосылок для нового раунда санкций в стиле "как в июле снег на голову", её ждёт некий непродолжительный, но приятный период безмятежности, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Однако подобное умиротворение может оказаться обманчивым, учитывая, что в сферу переговоров Трампа и Путина неожиданно вошли такие априори "непереговороспособные" темы как судьба "Северного потока-2" и увеличение бюджета НАТО. Это вселяет определённые опасения, что судьбоносная встреча могла бы потенциально (хотя бы в некоторой не слишком отдалённой перспективе) хоть чуть-чуть приоткрыть форточку живительных западных дешёвых кредитов и портфельных инвестиций", — добавил он.

Риски учтены в котировках

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
У Путина есть то, чего хочет Трамп и боятся поляки
После первых известий об организации этой встречи чувствовались покупки и на рынке облигаций, и на рынке акций, отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Российский рынок акций воспринял ростом котировок новости о первой полноформатной встрече Трампа и Путина в Хельсинки. Очередная волна роста продолжается уже почти месяц, а индекс Мосбиржи во вторник даже обновлял исторические максимумы, напоминает начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

По словам Подлевских, очевидный результат, что налажен контакт, и он далее получит какое-то развитие и продолжение, уже заложен в котировки.

"Кроме факта самой встречи сейчас сложно ожидать осязаемых, чувствительных плюсов, легко выражаемых, чтобы из них можно было как-то экстраполировать инвестиционное решение. Возможно, что по итогам может даже возникнуть легкое разочарование в связи с тем, что может не быть простых и ярких решений от встречи. Рынок ждет, что может быть, появятся послабления по "Северному потоку", перспективы налаживания отношений по поводу Украины или может быть какая-то стратегия по Сирии. Однако, скорее всего, по этим всем сложным вопросам особенно в формулировках американской стороны какие-то обнадеживающие результаты, наверное, не стоит ожидать", — рассуждает собеседник РИА Новости.

Бушуев полагает, что по факту встречи, вероятно, нужно будет ждать некоторого коррекционного движения, следуя рыночной традиции "покупай на слухах, продавай на фактах". Тем более что сейчас ожидания от результатов встречи, возможно, завышены, добавляет он.

Могут быть и плюсы

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
"Движение начинается с первого шага". Политолог о встрече Путина и Трампа
Хотя директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев отмечает, что в скорый конец холодной войны сейчас мало кто верит и даже рассматривается вариант дальнейшего ужесточения западных санкций, ответных мер России, спасения денег россиян на Западе через крипту, однако, возможно не все так однозначно.

"Если отношения России с Западом действительно улучшатся, можно ожидать подъем котировок российских акций в 1,5-2 раза. Игра однозначно стоит свеч. По информации из деловых кругов, завершение покупки AT&T за 108,7 миллиарда долларов медиакорпорации Time Warner существенным образом изменит информационно-политический пейзаж США в пользу сторонников Трампа. Сделка окажет влияние, как на итоги промежуточных выборов, намеченных на 6 ноября 2018 года, так и на внешнюю политику", — говорит эксперт.

С его точки зрения, игнорировать сценарий роста рынка акций и укрепления рубля не стоит, его следует рассматривать в качестве спекулятивной инвестиционной идеи. "В этом случае лучшая покупка – это национальные чемпионы, лидеры своих секторов – "Роснефть", "Аэрофлот", МТС, Сбербанк и т.д. Ну и конечно, "Газпром". Его капитализация сильно зависит от разрешения украинского кризиса, от того, как Москва и Вашингтон договорятся по ситуации на востоке Украины", — отмечает Разуваев.

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко также настроена позитивно. На ее взгляд, российский рынок может торговаться в понедельник в "зеленой" зоне, закладывая позитивные ожидания со встречи двух лидеров.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jorge Silva, pool
Путин и Трамп посвятят встречу обсуждению проблем, считает политолог
Однако динамика наших индексов также во многом зависит и от поведения нефтяных цен, в то же время указывает аналитик. Если нефть марки Brent не уйдет ниже уровня 72,5-73 долларов за баррель, а сохранит свой долгосрочный тренд на повышение, то в копилке "быков" оснований для игры на повышение будет более чем достаточно, добавляет собеседница.

Индекс Мосбиржи может развить восходящий импульс при удержании уровня 2310 пунктов, но только пробой годового максимума станет действительно сильным аргументом в пользу дальнейших среднесрочных покупок, считает Игнатенко.

Если сторонам удастся достигнуть каких-либо положительных договоренностей по Сирии и Украине, а также обсудить перспективы "Северного потока —2" в положительном ключе — рост российского рынка акций продолжится во главе с ключевыми голубыми фишками, также полагает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Безуглов.

Что же касается потенциала укрепления рубля, то пока он видится ограниченным зоной 61,45-61,60 рубля, и пока эти поддержки для доллара устойчивы, на больший задел рассчитывать не приходится, добавила Игнатенко из TeleTrade.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена