Эксперты рассказали, что будет с рублем после встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Непредсказуемость итогов хельсинской встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа делает сложным прогноз ее влияния на динамику стоимости российских активов, однако сам факт встречи – уже хороший знак для рынков, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Впрочем, малая вероятность прорывных договоренностей по итогам саммита сделает реакцию рынков краткосрочной, что проявится в росте волатильности, говорят собеседники агентства.

Первая полноформатная встреча президентов России и США начнется в 13 часов в понедельник, 16 июля. Местом ее проведения станет президентский дворец в центре финской столицы.

Все очень непредсказуемо

Прогнозирование итогов саммита — сложная вещь, поскольку истории подобных встреч фактически нет, а информация о подготовке к ней достаточно общая, отмечают эксперты.

"В связи с этим не стоит ожидать каких-то прорывных решений на саммите, поэтому долгосрочных трендов в связи с ними также, скорее всего, не будет сформировано. При этом эмоций и краткосрочных настроений будет достаточно. Российские рынки будут позитивно реагировать на сам факт того, что встреча состоялась, и президенты готовы говорить друг с другом. Поэтому всплеска краткосрочной волатильности ожидать можно", — сказал начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

С учетом сложности геополитических раскладов, вряд ли приходится рассчитывать на прорывные решения или заявления по итогам мероприятия, также предполагает Евгений Кошелев из Росбанка.

Сам факт встречи Трампа с Путиным и попытка восстановления диалога между странами уже воспринимается участниками рынка позитивно, ожидаем, что рубль сохранит комфортные уровни к доллару и евро в течение июля, сказал Денис Давыдов из Нордеа банка.

Российская валюта стабилизировалась, и, в отсутствии предпосылок для нового раунда санкций в стиле "как в июле снег на голову", её ждёт некий непродолжительный, но приятный период безмятежности, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Однако подобное умиротворение может оказаться обманчивым, учитывая, что в сферу переговоров Трампа и Путина неожиданно вошли такие априори "непереговороспособные" темы как судьба "Северного потока-2" и увеличение бюджета НАТО. Это вселяет определённые опасения, что судьбоносная встреча могла бы потенциально (хотя бы в некоторой не слишком отдалённой перспективе) хоть чуть-чуть приоткрыть форточку живительных западных дешёвых кредитов и портфельных инвестиций", — добавил он.

Риски учтены в котировках

После первых известий об организации этой встречи чувствовались покупки и на рынке облигаций, и на рынке акций, отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Российский рынок акций воспринял ростом котировок новости о первой полноформатной встрече Трампа и Путина в Хельсинки. Очередная волна роста продолжается уже почти месяц, а индекс Мосбиржи во вторник даже обновлял исторические максимумы, напоминает начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

По словам Подлевских, очевидный результат, что налажен контакт, и он далее получит какое-то развитие и продолжение, уже заложен в котировки.

"Кроме факта самой встречи сейчас сложно ожидать осязаемых, чувствительных плюсов, легко выражаемых, чтобы из них можно было как-то экстраполировать инвестиционное решение. Возможно, что по итогам может даже возникнуть легкое разочарование в связи с тем, что может не быть простых и ярких решений от встречи. Рынок ждет, что может быть, появятся послабления по "Северному потоку", перспективы налаживания отношений по поводу Украины или может быть какая-то стратегия по Сирии. Однако, скорее всего, по этим всем сложным вопросам особенно в формулировках американской стороны какие-то обнадеживающие результаты, наверное, не стоит ожидать", — рассуждает собеседник РИА Новости.

Бушуев полагает, что по факту встречи, вероятно, нужно будет ждать некоторого коррекционного движения, следуя рыночной традиции "покупай на слухах, продавай на фактах". Тем более что сейчас ожидания от результатов встречи, возможно, завышены, добавляет он.

Могут быть и плюсы

Хотя директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев отмечает, что в скорый конец холодной войны сейчас мало кто верит и даже рассматривается вариант дальнейшего ужесточения западных санкций, ответных мер России, спасения денег россиян на Западе через крипту, однако, возможно не все так однозначно.

"Если отношения России с Западом действительно улучшатся, можно ожидать подъем котировок российских акций в 1,5-2 раза. Игра однозначно стоит свеч. По информации из деловых кругов, завершение покупки AT&T за 108,7 миллиарда долларов медиакорпорации Time Warner существенным образом изменит информационно-политический пейзаж США в пользу сторонников Трампа. Сделка окажет влияние, как на итоги промежуточных выборов, намеченных на 6 ноября 2018 года, так и на внешнюю политику", — говорит эксперт.

С его точки зрения, игнорировать сценарий роста рынка акций и укрепления рубля не стоит, его следует рассматривать в качестве спекулятивной инвестиционной идеи. "В этом случае лучшая покупка – это национальные чемпионы, лидеры своих секторов – "Роснефть", "Аэрофлот", МТС, Сбербанк и т.д. Ну и конечно, "Газпром". Его капитализация сильно зависит от разрешения украинского кризиса, от того, как Москва и Вашингтон договорятся по ситуации на востоке Украины", — отмечает Разуваев.

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко также настроена позитивно. На ее взгляд, российский рынок может торговаться в понедельник в "зеленой" зоне, закладывая позитивные ожидания со встречи двух лидеров.

Однако динамика наших индексов также во многом зависит и от поведения нефтяных цен, в то же время указывает аналитик. Если нефть марки Brent не уйдет ниже уровня 72,5-73 долларов за баррель, а сохранит свой долгосрочный тренд на повышение, то в копилке "быков" оснований для игры на повышение будет более чем достаточно, добавляет собеседница.

Индекс Мосбиржи может развить восходящий импульс при удержании уровня 2310 пунктов, но только пробой годового максимума станет действительно сильным аргументом в пользу дальнейших среднесрочных покупок, считает Игнатенко.

Если сторонам удастся достигнуть каких-либо положительных договоренностей по Сирии и Украине, а также обсудить перспективы "Северного потока —2" в положительном ключе — рост российского рынка акций продолжится во главе с ключевыми голубыми фишками, также полагает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Безуглов.

Что же касается потенциала укрепления рубля, то пока он видится ограниченным зоной 61,45-61,60 рубля, и пока эти поддержки для доллара устойчивы, на больший задел рассчитывать не приходится, добавила Игнатенко из TeleTrade.