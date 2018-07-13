МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возмещении ущерба инвесторам и организаторам азартных игр в случае ликвидации игорных зон или из-за изменения их границ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, решение о ликвидации игорной зоны до истечения 10 лет с момента создания, или о изменении ее границ, если оно приведет к прекращению работы казино, может принимать только правительство РФ, для этого необходимо будет принять соответствующий федеральный закон. После того, как он будет принят, организаторы азартных игр смогут еще не менее трех лет работать в прежних границах такой зоны.

Если игорная зона просуществует меньше 10 лет до ликвидации или изменения границ, ее инвесторы могут рассчитывать на возмещение своих убытков из бюджета. Порядок выплат будет определять правительство. Ущерб будет возмещаться из бюджета субъекта РФ, где расположена игорная зона, который в свою очередь получит на эти цели трансферт из федерального бюджета.

По истечении десяти лет с момента создания игорной зоны, убытки инвесторов и организаторов азартных игр в ней возмещению не подлежат.

Нормы законопроекта не будут распространяться на игорную зону "Азов-сити", которая будет ликвидирована с 1 января 2019 года. Решение о ликвидации этой зоны было принято еще в 2015 году, а вместо нее в Краснодарском крае была создана другая игорная зона — на территории Красной поляны в Сочи.

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Также обсуждается создание такой зоны в Крыму.