В Крыму открыли первую АЗС для электромобилей

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Первая в Крыму АЗС для зарядки электромобилей начала функционировать в Севастополе, запланировано открытие новых комплексов вдоль трассы "Таврида", передает корреспондент РИА Новости.

"Это первая заправка в Крыму, где сейчас можно зарядить электромобиль. Сейчас представлена Tesla. Для нас это событие. Надеюсь, что все последующие реконструкции ТЭС, ATAN (торговые марки АЗС Крыма — ред.) будут осуществляться с возможностью зарядки автомобилей", — сказал на открытии заправочного комплекса губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Установленная на АЗС компании "ТЭС" в Севастополе электрозаправка российского производства EVA позволит одновременно заряжать три автомобиля, имеющих разные типы разъемов, сообщил представитель компании в Севастополе Александр Агапов. Цикл зарядки зависит от емкости аккумулятора автомобиля и степени его заряда, но для легкового авто не превысит трех часов. Мощность станции — 22 киловатта.

По словам Агапова, в Севастополе пока не много электрических или гибридных автомобилей, но их число будет явно расти. В планах компании установить электрозаправки на заправочных комплексах, которые планируется разместить вдоль строящейся трассы "Таврида".

Обладающая крупнейшей сетью АЗС на полуострове (83 единицы) компания "ATAN" планирует установить в ближайшее время электрозаправки на существующих комплексах, а также на АЗС, которые будут построены вдоль трассы "Таврида" в Крыму, сообщили РИА Новости в компании.

В Крыму завершается строительство двух ТЭС, входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет в Крыму строительство Балаклавской (Севастополь) и Таврической (под Симферополем) ТЭС, совокупная мощность двух станций составит 940 МВт. В июне 2018 года Таврическая ТЭС выдала первые 45 мегаватт в рамках пусконаладочных работ, сообщило ранее Минэнерго РФ.

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