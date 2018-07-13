Орешкин заявил о сохранении тренда на снижение ставок по кредитам

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Тренд на снижение ставок в банковском секторе РФ продолжится, несмотря на то, что в последнее время они немного подросли, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Да, действительно ставки немного подросли, и это оказывает влияние в том числе на динамику кредитования. Это нормальная ситуация, потому что у нас ставки короткие фиксируются и определяются Центральным банком, долгосрочные – они волатильные. Но общий тренд на их снижение будет, конечно же, продолжаться", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, российская экономика перешла в новую реальность. "Десятилетние ОФЗ были на уровне 7%, сейчас 7,5% – чуть-чуть повыше, то есть мы говорим о 50 базисных пунктах как о значимом изменении ставок", — добавил он. При этом Орешкин напомнил, что еще несколько лет назад инфляция была на уровне 15%, а сейчас при обсуждении этого показателя считается "ужасным" отклонение на несколько десятых процента от 4%.

"Поэтому переход к новой реальности дает большую стабильность и предсказуемость для бизнеса и способствует инвестиционной активности", — добавил министр.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ РФ неизменна с 26 марта 2018 года и находится на уровне 7,25% против 17% в конце 2014 года. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 июля 2018 года.