Поколению 90-х повезло с ситуацией на рынке труда, заявил Орешкин

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У поколения 90-х будет наименьшая конкуренция на рынке труда, но также на них лежит большая ответственность за развитие экономики, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

"Скажу честно, этому поколению, которое рождалось в 90-е годы, очень повезло, потому что конкуренция на рынке труда для них будет наименьшая. Это одно из самых маленьких поколений, которое сейчас вступает в трудовую жизнь, и количество рабочих мест в экономике растёт, а поколение вступает маленькое. Они попали в самое благоприятное положение, с точки зрения доступа на работу, но также на них лежит очень большая ответственность, для того чтобы экономика развивалась и двигалась вперёд — они должны стать тем двигателем, производителями труда, экономики и улучшения всех процессов", — сказал Орешкин журналистам.