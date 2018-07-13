Российский бюджет может получить 2,5-3 триллиона рублей от сделки ОПЕК+

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета РФ в 2018 году составит от 2,5 триллионов до 3 триллионов рублей в зависимости от колебаний цен на нефть, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В 2018 году мы ожидаем, что эффект от сделки составит еще больше. При средних ценах (на нефть — ред.) 70 долларов эффект составит 2,5 триллиона рублей для бюджета, при ценах 75 и выше — это может быть и 3 триллиона рублей", — сказал Новак, выступая в Совете Федерации.

В конце марта он сообщал, что бюджет России за 2017 год получил от сделки ОПЕК+ 1,2 триллиона рублей, российские компании — еще около 0,5 триллиона рублей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.