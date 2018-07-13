В Париже обвинили Трампа в попытке дестабилизировать Европу

ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предпринимает действия в торговой сфере, цель которых — дестабилизировать Европу, но ЕС не даст этого сделать, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Он (Трамп — ред.) поставил под угрозу соглашение по климату, он поставил под угрозу соглашение по Ирану, поставил под угрозу модель функционирования ООН. И он не выносит того, что существует единство, которое называется Европейский союз… В отношении Европы он предпринимает инициативы, в частности, в области торговли, которые направлены на дестабилизацию. Но Европа не даст себя дестабилизировать", — сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV.

"Je pense que le Président Trump est très cohérent", affirme Jean-Yves Le Drian pic.twitter.com/xbSLdu1tDn — BFMTV (@BFMTV) 13 июля 2018 г.

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