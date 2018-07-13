Биткоин торгуется ниже 6,3 тысячи долларов после взлома платформы Bancor

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) в пятницу незначительно снижается, оставаясь ниже отметки в 6,3 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Криптовалютный рынок продолжает отыгрывать недавние новости о взломе швейцарской криптоплатформы Bancor.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.34 мск биткоин дешевел на 1,06% — до 6,265 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,26% — до 6,25 тысячи долларов.
Другие криптовалюты торгуются разнонаправленно. Ethereum дешевеет на 0,78% — до 437,3 доллара. Ripple дорожает на 0,04% — до 0,44 доллара, Bitcoin Cash — на 0,26%, до 698,49 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 249,75 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.
"Я думаю, что цена сегодня и дальше будет колебаться в коридоре 6,2-6,4 тысячи долларов, пока рынок будет восстанавливаться после очередного взлома биржи", — сказал РИА Новости PR-директор Tugush Blockchain Finance Тимофей Фортунатов.
По данным CipherTrace, за первую половину 2018 года с криптобирж было украдено виртуальных валют на сумму в три раза больше, чем за 2017 год — более 750 миллионов долларов против чуть более 250 миллионов за весь прошлый год.