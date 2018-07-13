В Китае уверены, что торговая война не решит экономические проблемы США

ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Развязывание торговой войны с Китаем и политика протекционизма в отношении многих других стран не в состоянии решить экономические проблемы США, заявил в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь.
Он подчеркнул, что Китай не является источником проблем экономики США, развязывание торговой войны и обвинения в адрес Китая не помогут Вашингтону решить свои проблемы.
"Эти действия США также не получили отклик и поддержку международного сообщества", — добавил китайский дипломат
На этой неделе власти США готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми.