США планируют крупные торги по участкам нефти и газа в Мексиканском заливе

МЕХИКО, 13 июл – РИА Новости. Власти США 15 августа проведут крупнейшие торги по всем доступным участкам углеводородов в американской части Мексиканского залива, сообщило министерство внутренних дел страны.

На торги планируется выставить участки нефти и газа общей площадью более 31 миллиона гектаров на шельфе штатов Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида. Несмотря на слабый интерес к прошлым торгам, власти надеются на более активное участие компаний.

Речь идет о праве на работы на 14 622 участках, расположенных на глубине от 3 до 3400 метров.

По прогнозу ОПЕК, добыча нефти США в Мексиканском заливе в 2019 году может вырасти на 30 тысяч баррелей в сутки, до 1,71 миллиона баррелей в день. По оценке американского правительства, еще не открытые извлекаемые запасы шельфа Мексиканского залива могут составлять около 48 миллиардов баррелей нефти и 141 триллион кубических футов газа.