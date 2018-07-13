Трамп предупредил Мэй о последствиях от "мягкого" Brexit

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что мягкий вариант выхода страны из ЕС "убьет" будущее соглашение по торговле между Лондоном и Вашингтоном, сообщает газета Sun.

В четверг был опубликован доклад британского правительства с предложениями по будущим отношениям с ЕС после Brexit, именуемый "Белой книгой".

"Если они (власти Британии – ред.) пойдут на такую сделку, мы скорее будем иметь дело с ЕС, а не с Соединенным Королевством, что, вероятно, убьет соглашение (между нами – ред.)", — заявил Трамп в интервью изданию.

Трамп в четверг прибыл с официальным визитом в Великобританию.