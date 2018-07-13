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Экономика

"Это безумие": как отели и рестораны заработали на ЧМ-2018

(обновлено: 08:07 13.07.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкБолельщики на Красной площади в МосквеБолельщики на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Впереди финал, но уже есть первые экономические подсчеты: за три с лишним недели туристы потратили в России более 20 миллиардов рублей. Львиная доля расходов пришлась на транспорт, в том числе авиаперелеты 14 миллиардов. На втором месте гостиницы и рестораны. Кто и сколько заработал на турнире и почему чемпионат распугал "традиционных" туристов в материале РИА Новости.

Болельщик сборной Англии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Бельгии
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Это лучшее, что я видел!" Как чемпионат мира разрушает мифы о России

Хостелы четырехкратная выручка

Мундиаль поднял цены в российских отелях в среднем в полтора раза. Отельеры признаются: брали бы и больше, но помешали законодательные ограничения. Чтобы умерить аппетит отрасли, власти еще весной определили максимальные цены в зависимости от категории отелей. Так, люкс в пятизвездочной гостинице в Санкт-Петербурге не может быть дороже 700 тысяч рублей в сутки. А однозвездочный отель в Самарской области не вправе просить с гостя более 2250 рублей. Примерно столько же брали за койко-место в столичных хостелах речь, разумеется, о добросовестных игроках, которых на рынке все-таки большинство.

В крупных городах именно хостелы пользовались особой популярностью у болельщиков, приехавших на чемпионат компаниями. А наиболее доходными для их владельцев оказались первые десять дней турнира.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкБолельщик сборной Перу перед началом матча группового этапа ЧМ-2018 по футболу между сборными Франции и Перу
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Болельщик сборной Перу перед началом матча группового этапа ЧМ-2018 по футболу между сборными Франции и Перу

"Цена в хостеле увеличилась с 600-700 рублей до 2000-2500. То есть рост где-то в четыре раза, это существенная прибавка", — рассказывает Евгений Насонов, управляющий мини-отелем и председатель "Лиги хостелов". По его словам, если в обычное время постояльцы в основном россияне, то в период мирового первенства гостили почти исключительно иностранцы. Основную выручку сделали фанаты из Латинской Америки бразильцы, мексиканцы, колумбийцы, аргентинцы, перуанцы.

"Эти большей частью небогатые люди относятся к футболу фанатично, совершенно иррационально: чтобы побывать на чемпионате, они берут кредиты, залезают в долги, продают машины, не жалеют никаких денег. Это полное безумие", — делится Насонов впечатлениями.

Предприниматель признался: боялся проблем с хулиганами, пьянством, драками и поломками, но опасения не подтвердились приехали замечательные люди. Пожалуй, единственное, чем разочаровали гости из Латинской Америки, быстро отправились обратно: до четвертьфинала ни одна латиноамериканская команда не дошла.

По словам Насонова, финансовые ожидания все же были чуть выше — в компании рассчитывали на шестикратное увеличение выручки. Зато к полуфиналу прибыли клиенты побогаче болельщики из Англии. Другое дело, что их гораздо меньше: сказываются политические сложности между странами.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБолельщик сборной Англии
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Болельщик сборной Англии

Доход на номер — рост 40-80 процентов

Свой кусок пирога получили и "традиционные" отели. В крупных городах, где уже завершились матчи первенства (Екатеринбурге, Нижнем Новгороде), доход на номер в июне начале июля у многих гостиниц превысил прошлогодний на 40-80 процентов. Об этом РИА Новости рассказала гендиректор консалтинговой компании в гостиничной сфере Hospitality Income Елена Лысенкова.

Вид на стадион Волгоград Арена. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Иностранцы бронируют отели в Волгограде на ЧМ-2018

По оценкам специалистов, востребованы были гостиницы всех ценовых сегментов определяющей стала не цена, а эффективность работы. "Кто-то заранее "продался" по максимуму, а кто-то сбалансировал предложение. У всех результат впечатляющий", — отмечает аналитик.

От гостиниц не отставали рестораны и не только те, что в отелях.

"Финансовые показатели мы не раскрываем, можем сказать одно: такой мощной выручки у нас не было никогда, с самого первого дня существования", — сообщил РИА Новости владелец одного из екатеринбургских кафе.

Наряду с барами приезжие в крупных городах устремились в сетевые фастфуды. "В связи с большим количеством туристов в городах, принимавших матчи чемпионата мира по футболу, поток гостей в рестораны KFC с центральной локацией, а также вблизи фан-зон и стадионов увеличился в среднем на 20 процентов", — прокомментировали в Yum! Brands, управляющей сетью KFC в России и СНГ.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкТуристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Туристы на Красной площади в Москве

Недобрали "традиционных" туристов

Аналитики констатируют: в городах, которые пока не вышли из мундиаля, спрос еще выше. Особенно повезло курортному Сочи после окончания первенства там сразу же начинается высокий сезон.

Баннер с логотипом чемпионата мира по футболу 2018 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Болельщики за время ЧМ съели в Казани 21 тыс эчпочмаков

"Наибольший экономический эффект получат города, где массовый туризм непрофильное явление и отели построили к чемпионату, например Саранск. Что касается мегаполисов вроде Москвы и Питера, в целом год для них не будет суперпозитивным, скорее небольшой прирост", — отметили в Hospitality Income.

Это связано с тем, что в период таких масштабных событий, как мундиаль, уменьшается число "традиционных" туристов, приобретающих пакетные туры.

Поэтому ростом фанатского спроса во время турнира гостиницы лишь компенсируют нехватку постояльцев в течение всего сезона. Обычных туристов отпугивают высокие цены, отмена экскурсионных программ и шумные болельщики.

Чемпионат закончится, все разъедутся, наступит затишье, и спрос резко упадет, опасаются отельеры.

Снижение турпотока прогнозируют и в Ассоциации туроператоров России (АТОР), но объясняют: спрос сдвинется на конец сезона август-сентябрь. А в полной мере эффект от мундиаля российский турбизнес ощутит в 2019 году: турпоток в страну вырастет более чем на 20 процентов — во многом за счет инфраструктуры, построенной к чемпионату, и общего повышения интереса к России как к привлекательному туристическому направлению. 

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