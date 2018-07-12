В США рассказали о лидирующей роли России в мировом экспорте пшеницы

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия по итогам 2017-2018 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза, следует из июльского обзора минсельхоза США.

По оценке министерства, экспортные поставки пшеницы из России за рубеж в минувшем сельскохозяйственном сезоне составили 41 миллион тонн, причем оценка была повышена с июньского прогноза (он составлял 40,5 миллиона тонн).

В свою очередь, Минсельхоз России со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщал, что экспорт зерна из России в 2017-2018 сельхозгоду составил 52,422 миллиона тонн, а поставки за рубеж пшеницы — 40,449 миллиона тонн.

Между тем министерство сельского хозяйства США в своем отчете указывает, что экспорт пшеницы из стран Евросоюза в прошлом сезоне составил 23,3 миллиона тонн, из Соединенных Штатов — 23,2 миллиона тонн. Канада экспортировала 22,6 миллиона тонн пшеницы, Украина — 17,5 миллиона тонн.

Россия занимала первое место в мире по экспортным поставкам пшеницы в 2015-2016 сельхозгоду, однако в следующем сезоне она это место потеряла: РФ с июля 2016 года по июнь 2017 года экспортировала 27,1 миллиона тонн пшеницы, США вывезли около 29 миллионов тонн. Однако рекордный урожай в 2017 году (135,4 миллиона тонн зерна, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы) позволил России резко увеличить экспорт.