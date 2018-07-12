МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения будут действовать до конца 2019 года. Правительству поручено предпринять все меры, необходимые для реализации указа. Документ вступил в силу со дня подписания, 12 июля.

Как отмечали эксперты, этот шаг не скажется на ценах и инфляции.

Развитие отечественного производства

Главы комитетов Госдумы по аграрным вопросам и по финансовому рынку Владимир Кашин и Анатолий Аксаков считают, что продление продуктового эмбарго позволит защитить внутренний рынок от демпинговой продукции и будет способствовать развитию отечественного производства.

"Все, что связано сегодня с нашими контрсанкциями, это ответ симметричный, он дает право защитить наш рынок от наплыва демпинговой продукции. И поэтому у нас есть возможность держать при желании и цену соответствующую, и развивать производство. Речь идет, в первую очередь, о защите интересов нашего отечественного товаропроизводителя. Поэтому тут мы будем только поддерживать", — заявил Кашин.

По его оценке, российским производителям продовольствия и сырья для сельскохозяйственной промышленности было невыгодно вступление России в ВТО из-за уровня господдержки.

"Политика протекционизма западных стран, входящих в ВТО, в отношении своих производителей в десятки раз превышала ту небольшую поддержку, которая была и есть у наших производителей", — пояснил депутат.

По принципу взаимности

Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, в свою очередь, отметил, что раз страны Запада принимают нежелательные решения в адрес России, в ответ необходимо продлевать ограничительные меры.

По его словам, продэмбарго "вводится по принципу взаимности" и стимулирует развитие внутреннего производства.

"В последнее время наше сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции активно развивались благодаря этим решениям. И если раньше в значительном объеме импортировали свинину, говядину, курятину, зерновые продукты, фрукты, то сейчас мы начали больше производить у себя и, соответственно, от этого только выиграли", — отметил политик.

В августе 2014 года президент Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения западных санкций Россия также продлевала ответные меры, в последний раз — до конца 2018 года.