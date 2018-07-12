МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения будут действовать до конца 2019 года. Правительству поручено предпринять все меры, необходимые для реализации указа. Документ вступил в силу со дня подписания, 12 июля.

Как отмечали эксперты, этот шаг не скажется на ценах и инфляции.

В августе 2014 года Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения западных санкций Россия также продлевала ответные меры, в последний раз — до конца 2018 года.