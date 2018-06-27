Эксперт оценила влияние продления продэмбарго на цены

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Продление продовольственного эмбарго России на 2019 год будет нейтрально для цен на внутреннем рынке и инфляции, считает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в среду о необходимости рассмотреть вопрос о продлении ответных ограничительных мер России на 2019 год.

"Через четыре года контрсанкций эффект от их продления – нейтральный для динамики цен на внутреннем рынке и, соответственно, инфляции", — сказала Порохова РИА Новости.

"Скорее в случае их отмены можно было бы наблюдать коррекцию цен на внутреннем рынке из-за роста предложения импортной сельхозпродукции. Оценка накопленного повышенного уровня цен на внутреннем рынке из-за контрсанкций в среднем 2–3 п.п. в потребительской корзине населения", — пояснила она.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры, в последний раз — до конца 2018 года.