Рада разрешила предприятиям "Укроборонпрома" не отдавать долги России

Посетители в цехе по производству бронетранспортера Дозор Б во время демонстрации военной техники на Львовском бронетанковом заводе. Архивное фото

Посетители в цехе по производству бронетранспортера Дозор Б во время демонстрации военной техники на Львовском бронетанковом заводе. Архивное фото

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Верховная рада приняла закон, освобождающий предприятия госконцерна "Укроборонпром" от уплаты долгов и пени компаниям из России. Это решение поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, украинские предприятия ОПК не смогли выполнить свои обязательства и поставить в Россию товары военного назначения и двойного использования из-за санкций, которые ввел президент Украины против России.

После этого компании из России начали обращаться в суды для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылки украинских предприятий на форс-мажорные обстоятельства.

"Именно поэтому предлагается на особый период <…> запретить стране-агрессору взимать и задолженность с предприятий "Укроборонпрома", и истребовать залоги, которые были зарегистрированы в качестве обеспечения соответствующих долговых обязательств", — сказал секретарь парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Иван Винник.

Согласно принятому документу, запрещается взимать пени с украинских компаний оборонно-промышленного комплекса, которые задолжали российским компаниям, а также принудительно взыскивать долги. Документ также обязывает прекратить уже открытые производства и не открывать новые. Кроме того, нельзя начинать производство по делу о банкротстве предприятий ОПК.

Закон еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу на следующий день после опубликования.

Разногласия Киева и Москвы

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что она не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".