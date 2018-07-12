Рада разрешила предприятиям "Укроборонпрома" не отдавать долги России

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Верховная рада приняла закон, освобождающий предприятия госконцерна "Укроборонпром" от уплаты долгов и пени компаниям из России. Это решение поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
После этого компании из России начали обращаться в суды для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылки украинских предприятий на форс-мажорные обстоятельства.
"Именно поэтому предлагается на особый период <…> запретить стране-агрессору взимать и задолженность с предприятий "Укроборонпрома", и истребовать залоги, которые были зарегистрированы в качестве обеспечения соответствующих долговых обязательств", — сказал секретарь парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Иван Винник.
Закон еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу на следующий день после опубликования.
Разногласия Киева и Москвы
Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что она не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".